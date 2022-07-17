葉尚志：比亞迪股價波動時　宜趁機低吸配置

港股在貼近22,000點水平掉頭回落，大市成交量出現縮降，是令到短期盤面承接力轉弱的原因，加上美國通脹進一步升高，都加大了港股的回調壓力。然而，估值以及政策方向的優勢，依然是支撐港股的最基本因素，相信優勢因素也是具有後延性，我們對於港股後市維持正面態度，繼續看反彈。另一方面，在憂慮衰退的情況下，美國長期利率已有逐步回落的趨勢，估計對優質成長股是相對有利的。

事實上，巴菲特有一定的名牌效應，但假如真的沽貨，全賣了也在100億美元以內，佔其投資旗艦巴郡基金僅不足2％。從巴菲特的立場來看，只是小事一樁，我們亦毋須過分放大，況且這也不一定代表他完全看空公司，可能是賺夠有其他目標選擇。

另一方面，比亞迪公布預計上半年純利有28億至36億元人民幣，相對的按年升幅有1.39至2.07倍。我們相信業績表現是硬道理，對公司前景維持正面看法，建議可於270港元水平買入，目標看360元，止蝕可定在220元。

第一上海首席策略師葉尚志