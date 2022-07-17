【星期一‧炒啲乜】恒指周挫1400點　不如先行避險？

美國通脹升勢未見放慢迹象，6月消費物價指數(CPI)按年升9.1%，高於市場預期升8.8%，繼續創超過40年新高。

不過，美國零售銷售數字勝預期，消費信心意外回升，紓緩經濟衰退憂慮，市場對聯儲局7月加息1厘的預期降溫，美股有支持，三大指數上周五(15日)收市向好。惟全周計，道指微跌0.17%，標指跌0.93%，納指最傷，下挫1.57%。

展望本周，歐洲央行及日本央行將於周四(21日)公布最新利率去向，其中有歐央行官員預料，歐央行是次將加息四分之一厘。同時，多項經濟數據即將出爐，其中新西蘭、歐元區、英國、加拿大、俄羅斯及日本會公布CPI，而香港也會公布綜合CPI，全球央行輪流加息壓通脹，其最新走勢必引來市場關注。

7月已過一半，外圍市場仍陰霾密布，港股未見有「七翻身」之勢，全月埋單能否錄升幅難以預料。投資者入市前不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資做好準備。

1、【鄺紫珊：基礎建設類股份具抗跌力】

2、【曜熊理財：新興市場基金不宜沾手】

3、【陳樂怡：風險事件不斷 防守揀中電信及電能】

4、【郭家耀：受惠原材料漲價 新特能源看高一線】

5、【葉尚志：比亞迪股價波動時 宜趁機低吸配置】