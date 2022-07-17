6月份工廈註冊量達285宗　按月增加18%

美聯工商舖資料研究部指出，6月工廈註冊量共錄285宗，按月升18.3%，但註冊金額只錄25.52億港元，按月跌26.3%。租務市場繼續維持平穩，6月租務成交量維持在550宗左右。總結上半年，工廈一共錄得1,567宗註冊成交，而註冊金額為168.77億元，按年分別下跌21.4%及17.2%。該行預期，環球通脹高企的情況下，工廈物業仍受投資者追捧，預計下半年成交量會較上半年上升約10%，至1,700宗左右。

美聯工商舖表示，6月金額按月大跌26.3%，主要是由於5月錄得8宗與荃灣有線電視大樓相關的註冊成交，涉及金額達16.6億元。事實上，6月共錄得6宗逾億元成交，是自2021年7月以來最多。最大宗成交為冠華鏡廠家族以2.6億元購入全幢元朗晉美工業大廈，面積39,706方呎，呎價6,548元。另外，資深投資者彭慧克以2.46億元購入長沙灣東方國際大廈的15樓1-7室及28樓全層。

上半年工廈租金表現較售價好，反映指標工廈租金走勢的美聯工商物業租金指數(MIRI)6月報147.6點，累升1.4%。期內平均呎租升幅最高的兩區為屯門區和荃灣區，最新分別報11.9元和15元，分別累升7.5%和7%。上月較為矚目的租務成交主要集中在葵涌亞洲貨櫃物流中心，最大宗的成交位於葵涌亞洲貨櫃物流中心B座的10樓，月租大約為149.7萬元，面積為83,194平方呎。

受到第5波疫情影響，上半年工廈售價走勢反覆，反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數(MII)最新報385.6點，與2021年12月的水平相若。其中，上半年沙田區的平均呎價累積升幅最高，達3%，6月報4,781元，而上半年平均呎價跌幅最大的是九龍灣區，最新報5,229元，累跌1.9%。

美聯工商董事陳偉志表示，政府計劃在8月份派發第二階段消費券，再加上兩年的疫情讓網購成為趨勢，貨倉、物流中心和數據中心等網購設施的前景相信將繼續向好。此外，目前環球通脹高企，這種趨勢將在未來持續一段時間，但由於工商物業的防守和保值能力較高，相信工廈未來仍受投資者的追捧，預計下半年工廈成交量有望達到1,700宗左右，較上半年升約10%，而下半年工廈的租售價則上升5%以內。