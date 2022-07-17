「股神」軍師遺願也要去呢度？邊間公司咁厲害？

外媒報道，儘管通脹瘋狂飆升，美國大型連鎖超市Costco的熱狗和蘇打水的組合仍不打算加價，與1985年推出時的售價一樣是1.5美元。這說明為何「股神」巴菲特投資旗艦巴郡副董事長、被稱為「股神」軍師的芒格(Charlie Munger)是這家公司的大粉絲。

據報道，Costco透過向客戶收取進入超市的會員費來謀利，並與供應商達成更好的協議條款，從而降低價格、吸引更多會員，這是「共享規模經濟」的一個案例。

Costco聯合創辦人Jim Sinegal將熱狗視為公司致力為會員實現最大價值的代表性商品。行政總裁Walter Craig Jelinek曾告訴Sinegal必須將熱狗加價，但卻被Sinegal臭罵：「如果你把該死的熱狗加價，我會殺了你，想清楚。」

報道指，如果Costco的招牌套餐(熱狗和蘇打水)在過去37年隨通脹加價，價格幾乎會是目前的3倍，即超過4美元。儘管1.5美元的套餐維持不加價，但在對抗通脹方面未發揮多大作用，不過，這可能會向Costco客戶傳達一個訊息，就是公司仍支持消費者。

「股神」巴菲特的戰友芒格幾十年來一直對Costco讚不絕口。他自1997年開始擔任Costco董事，個人約持有這家公司價值8,500萬美元(約6.63億港元)的股份。芒格曾表示，Costco是全世界最好的零售企業，具有優良的管理制度和自我規範的道德義務，並迅速利用所有成本優勢，創造出壯觀的客戶忠誠度。

巴郡已擔任Costco股東超過20年。芒格曾敦促巴菲特購買更多Costco股份，並建議他不要套現，巴菲特之後也承認，芒格的觀點可能是對的。

巴菲特曾問芒格，如果兩人在飛機上被劫持，劫機者給他們每人最後一個願望，芒格說要為Costco的美德發表最終演講，巴菲特則說「直接對我開槍好了」。由此可見，芒格確實十分喜愛Costco。