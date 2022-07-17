暢Yen歐元和英鎊留意！美元強勢何時了？睇周五...

日圓、歐元及英鎊3大主要貨幣近期持續下挫，究竟弱勢何時了？外媒報道，周五(7月22日)會是關鍵，只要俄羅斯在「北溪一號」周四(7月21日)維修期最後一日後恢復向歐洲輸送天然氣，美元就會大跌，因早前有不少避險資金因憂慮「斷氣」而泊入美元。

金融刊物研究機構The Bear Traps Report指出，美匯指數已較其50天移動平均線高出約5%，根據往績，這往往是見頂信號，唯一問題是何種因素會引發回調，可能包括俄羅斯恢復對歐洲供應天然氣，以及聯儲局被迫減慢加息步伐。

事實上，要數本周金融市場大事，必然是歐洲央行周四(21日)議息，為告別「負利率」鋪路。然而，由俄烏戰事所帶出的能源危機席捲歐洲，周五(22日)俄羅斯會否全面斷供天然氣較歐央行加息更受關注！

萬眾焦點落尤其在周五俄國會否「斷氣」！德國巴伐利亞州工業協會早已警告，若俄國完全停止天然氣出口，今年下半年德國經濟恐萎縮12.7%！屆時損失的商品和服務業產出可能高達1,930億歐元(約1.51萬億港元)，且恐失去多達560萬個就業職位。國際貨幣基金組織(IMF)再次警告一旦「斷氣」，全球經濟將陷衰退，並呼籲二十國集團(G20)要緊急應對通脹，否則經濟前景更糟糕。