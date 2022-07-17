樓價Update：維景灣畔兩房持貨4年僅升值4.6%離場

二手樓價回落，業主賺幅明顯收窄，個別更願意近平手套現。將軍澳維景灣畔兩房單位，剛售908萬元，原業主持貨約4年，單位帳面僅升值約4.6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊大展表示，堅尼地城Imperial Kennedy中層B室，實用面積約515方呎，原則兩房間隔，附有露台及靚裝修，以1,330萬元易手，呎價約25,825元，原業主於2013年一手買入兩個單位，持貨9年，帳面獲利離場。

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九龍區

●中原歐陽振邦稱，長沙灣昇悅居7月僅錄3宗買賣，平均實用呎價約17,474元，包括8座高層A室，實用面積約491方呎，兩房間隔，今年5月以940萬元放售，上月曾調整至880萬元即獲洽購，連番議價後以868萬元成交，呎價約17,678元。

●香港置業黃志明指，大角咀港灣豪庭6座中低層D室，實用面積約338方呎，兩房間隔，以約680萬元放盤約1個月，即獲外區客洽詢，雙方經議價後減價5萬元，以675萬元易手，呎價約19,970元，較市價高約4%，新買家為首置客。

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新界區

●利嘉閣潘佳彬表示，將軍澳維景灣畔11座中層E室，實用面積約543方呎，兩房間隔，以908萬元成交，呎價約16,722元，原業主於2018年6月以約868萬元購入，持貨約4年帳面獲利40萬元。

●祥益袁思賢稱，屯門市廣場2座低層A室，實用面積約318方呎，兩房間隔，新買家為區內客，見單位內籠附新淨裝修，加上原業主價由490萬元，累減至473.8萬元即睇即買作投資用途，呎價約14,899元。

●祥益表示，屯門邁亞美海灣1座低層F室，實用面積約443方呎，兩房間隔，附設裝修，加上擁海景，區內換樓客遂便以562萬元購入自用，呎價約12,686元，由於該買家採先買後沽的形式換樓，預繳15%印花稅約84.3萬元，待日後才取回差額。

●中原王勤學透露，元朗區7月累錄約40宗買賣，其中雍翠豪園錄得3宗，包括2座高層D室，實用面積約672方呎，套三房間隔，最初開價920萬元，議價後售36.5萬元，獲換樓客以883.5萬元承接，呎價約13,147元。

●中原何志忠指，上水居屋安盛苑A座中層9室，實用面積約404方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約470萬元，議價後以453萬元易手，呎價約11,213元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山薈晴2座低層B1室，實用面積約237方呎，開放式間隔，原先開價408萬元，放盤3個月，終以390萬元成交，呎價約16,456元，原業主於2016年4月以361萬元購入，持貨6年帳面獲利29萬元，期內升值約8%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山雅典居2座中層C室，實用面積約874方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,400萬元，近日經雙方議價後連車位以1,318萬元易手，呎價約15,080元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山新港城L座高層4室，實用面積約618方呎，三房間隔，放盤3個月，當時叫價890萬元，減幅約1.7%，終以875萬元成交，呎價約14,159元。

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