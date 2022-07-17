歐債危機不足懼　歐元因何狂貶？

歐洲經濟問題何止德國和匈牙利，曾被視為「歐豬五國」的意大利和希臘國債孳息率，於上月與德債息差突拉闊逾2厘，在加息潮下，令歐洲國家「碎片化」，歐債危機捲土重來之說甚囂塵上。不過，憑藉歐央行已建立救助機制，令市場普遍認為至少今年不會有債務「爆煲」，但歐元難免貶值。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量坦言，縱然歐央行本周勢加息，但歐債危機不能單以加息一個因素來妄斷，「還唔到錢先係危機」，目前歐洲經濟仍算穩實。

意大利去年經濟增長達6.6%，料今明兩年經濟仍可分別增長2.5%和1.2%。希臘今明兩年經濟增長亦料達2.8%和2.5%。可以說，意希兩國雖然債務佔國內生產總值(GDP)龐大，但未有即時危機。至於歐央行所擔心的「碎片化」問題，是指成員國之間借貸利率差距過大，令歐元貨幣共同體有解體的風險。為應對「碎片化」，歐央行在2012年已率先推出直接貨幣交易(OMT)計劃，讓央行可無限購買有問題的歐債。另一個方法是運用近兩年疫情所建立的抗疫緊急買債計劃(PEPP)的資金再投資，只是1.85萬億歐元的PEPP被指規模相對較小。歐央行於6月中亦開始籌備新的防碎片化工具(Anti-fragmentation Tool)，詳情有待公布，其旨在令市場投機者不敢挑戰歐債，最終或不必使用。

經濟學家羅家聰認同，歐央行可應對債務危機，源於歐元是世界第二大貿易和儲備貨幣，可靠「印銀紙」來擺平。然而，在應對「碎片化」的同時，又要對付高通脹，羅認為，「只怕佢(歐央行)縮表縮得唔夠乾淨」，在一見通脹稍為回落後又重新減息、擴表，屆時通脹重臨將更難控制。他估計這情況最快明年才出現。

至於近日歐元兌美元曾跌破一算，除了美元轉強外，諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼這樣解釋：過去20年來，歐洲試圖把經濟繁榮建立在兩大支柱上，一是從俄羅斯進口便宜的天然氣；另一是把產品出口到中國。可是俄烏戰事推倒了第一條支柱；而中國的嚴厲防疫政策也令第二條支柱搖晃。惟他認為，由於歐洲經濟實力和科技可與美國平起平坐，故假以時日能走出上述兩個限制，歐元貶值的代價是暫時。