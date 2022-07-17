歐央行料告別「負利率」　德倘斷氣問題牽連更廣...

要數本周金融市場大事，必然是歐洲央行周四議息，為告別「負利率」鋪路。然而，由俄烏戰事所帶出的能源危機席捲歐洲，周五俄羅斯會否全面斷供天然氣，較歐央行加息更受關注！事前匈牙利率先宣布進入能源緊急狀態，已足夠令市場憂心戚戚，多個海外媒體近期更以「歐洲病夫」(Sick man of Europe)來形容德國，此「病」觸發的問題牽連甚廣。

歐洲病夫一詞始於19世紀，當時由俄羅斯帝國的君主來形容經濟和國力正在衰落的鄂圖曼帝國，該詞語一直為後世所用。今番德國被冠以此名實非無因。其中德國的明顯「病徵」見於5月突然錄得貿易逆差9億歐元(逾71億港元)，為逾30年首見，主因是俄烏戰事觸發油氣價格不斷上漲，使得依賴進口能源的德國進口金額暴增，5月額度飆2.7%至1,267億歐元，同期出口額則降0.5%至1,258億歐元。

要知道德國過往很長時間都是靠高貿易順差來保持經濟強勁，從而支撐了歐元匯價。換言之，只要德國經濟無起色，歐元也難有大升的本領。目前各界皆是看淡多於看好，其中，德國工商總會發言人坦言「出口萎縮已開始」，料未來數月世界經濟景氣及國際市場對德國產品的需求將更低迷，汽車、機械和技術出口等行業將面臨艱難期。

德國出口及批發商聯會發言人也同意前景暗淡，目前企業訂單雖看似充裕，但新訂單正減少。經濟諮商會數據亦顯示，5月領先指標下跌0.4%，為連降3個月，表明近期在利率上升和能源供應不確定下，當地經濟衰退風險增加。慕尼黑國際經濟學教授Dalia Marin表示，與其他發達國相比，德國對國際貿易依賴程度高，故更易因當今不斷變化的經濟和地緣政治因素而陷入更深的風險。

除了貿赤外，萬眾焦點落在周五俄國會否「斷氣」！德國巴伐利亞州工業協會早已警告，若俄國完全停止天然氣出口，今年下半年德國經濟恐萎縮12.7%！屆時損失的商品和服務業產出可能高達1,930億歐元(約1.51萬億港元)，且恐失去多達560萬個就業職位。國際貨幣基金組織(IMF)再次警告一旦「斷氣」，全球經濟將陷衰退，會大幅下調經濟預測，並呼籲二十國集團(G20)要緊急應對通脹，否則經濟前景更糟糕。

矛盾的是由於歐元區通脹已屢創歷史新高，歐央行難以因德國經濟或「斷氣」因素而延遲加息，故周四勢迎來11年以來首度上調利率，市場預期加0.25厘，也不排除加半厘；同時關注央行如何應對成員國之間息差擴大。富國銀行指出，按央行政策路徑，本周加息0.25厘後，9月或進一步加息半厘，12月再上調0.25厘。

荷蘭國際集團(ING)認為，市場應留意歐央行如何透過政策工具，解決區內不同國家的息差問題。本周公布的歐元區消費者信心數據及採購經理指數(PMI)也值得關注，對於判斷未來加息幅度有一定參考作用。