【被邊緣化】中小券商難捱　望打入大灣區

當上周恒生指數創下2020年3月中旬之後最大單周跌幅，本地中小券商生存空間亦愈趨狹窄，有業界人士歸咎於不公平競爭，加上中小券商逾10年來欠缺政策支持，令本地券商甚至陷入被邊緣化的境地，倡港府協助券商等金融服務業打入大灣區金融市場，同時為證券商聘請資訊科技(IT)人才提供資助。

有證券業人士深感意興闌珊，指業界主要靠賺取買賣交易佣金獲利，隨着網上證券買賣及「零佣金」成為趨勢，甚至有不少大型互聯網券商送股票吸客，其「燒錢」模式「不是我們可以玩」，坦言不求有業務增長，只求在香港市場能保留一點生存空間。

本港老牌券商六福金融主席及行政總裁許照中表示，不少已結業或瀕臨結業的本地證券行過於依賴單一業務，單純依靠股票經紀佣金收入肯定「無得做」，而且扶持政策欠奉，期望新一屆政府能注意到有關情況，為本港金融服務業界創造更好的發展機會。

與此同時，有中資券商看準機會，開放其手機應用程式平台，讓券商「加盟」，為它們提供技術和智能投資顧問等服務。據介紹，有關跟本港小型券商的合作，主要參照美國的開放式平台，利用技術協助其他券商處理中後台事宜，包括清算、交收、客戶下單、風險控制系統等，合作券商保留現有客戶所有權，並獲得分佣，相信有助減省營運成本及降低倒閉風險。

不過，港股明顯受制於新一輪跌浪，包括環球加息潮、內地經濟放緩，以及內房資金鏈問題蔓延至樓盤爛尾風波等內外因素夾擊。中國財政部前財長朱光耀形容，世界面臨二次大戰結束以來最嚴重的系統性危機，惟中國人民銀行行長易綱強調，將加大穩健貨幣政策的實施力度，官媒更引述中銀保監引導金融機構參與風險處置、部分樓盤已正常或加快施工的說法。

然而，澳新銀行對爛尾樓涉及停供住房按揭貸款規模佔內銀整體按揭貸款餘額比例，抱懷疑態度，市場亦普遍認為「傷痕纍纍」的內房股危機仍未解除，勢加大港股沽壓。