【美股前瞻】全球經濟風雲「息」變　企業季績左右大市

上周美股走勢跟隨美國聯儲局加息去向起伏不定，隨着部分聯儲局官員大「派定心丸」贊成下周只加息0.75厘後，投資者對加息一厘的憂慮漸漸褪去，本周影響股市的因素反而是迎來更多美國巨企季績出爐！隨着美國擴大加息力度，有統計顯示，環球加息半厘已成為「最低消費」。

美國上周三公布的通脹數據再度打破40年紀錄，即時提高市場對聯儲局的加息預測，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，原本估計逾90%機率本月將加息0.75厘驟降，估計加一厘的機率則急升至逾80%。直至上周五偏「鷹」的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德開腔稱，再加息0.75厘已非常接近聯儲局官員認為的「中性利率」水平(對經濟無影響)，故支持下周加息0.75厘。

一向被視為「鴿派」的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克亦在同日指，希望聯儲局「有序地」行動，言論被解讀為不支持下周加息一厘，加上聯儲局重視的7月密歇根大學一年和5年通脹預期指標均回落，導致上周五加息一厘的預期應聲降至不足三成機率，加0.75厘的機率則升至近七成。隨着下周議息，聯儲局官員本周將進入緘默期，意味市場對利率的預期不會再起太大變化。

無論如何，聯儲局加息0.75厘絕不算低，荷蘭合作銀行認為，這使環球央行加息幅度進入轉捩點，最少加0.5厘是最新標準。有媒體亦指出，今年次季所追蹤的55家央行已合共加息62次，幅度已是0.5厘起步，單計7月全球亦已加息17次，平均更是加0.5厘以上，堪稱本世紀最廣泛且加息幅度最大。

由於加息預測幾近塵埃落定，美企本周業績勢將重新左右股市走勢。美國銀行和高盛將在周一公布季績。科技公司IBM、醫藥及消費品股強生、電動車特斯拉(Tesla)、信用卡發卡機構美國運通、電訊股AT&T、Verizon等焦點企業，同樣本周放榜。瑞信率先警告大型科技股「FAANG」上季每股盈利料跌19.2%，且盈利能力受不同程度衝擊。

多個樓市相關數據亦在本周出爐，周一有7月美國住房建築商協會(NAHB)樓市指數、周二有上月建築批核和新屋動工，以及周三公布上月成屋銷售數據。

亞洲方面，隨着歐美已預告分別本周和下周加息，亞洲貨幣已受不同程度打擊。堅持鴿派主張的日本央行於周四議息，市場料立場不會有太大變化，故日圓仍被看淡。印尼則有機會上調利率0.25厘，以減緩資金外流壓力。印尼盾匯率已連跌6周，滙豐表示，隨着美國愈來愈堅定鷹派立場，亞洲經濟體在匯率波動下，有迫切需要收緊貨幣政策，印尼及泰國央行均可能加快步伐。