【樓市淡靜】海怡兩周跌價9%　銀主盤低估值14%開拍

二手交投持續淡靜，大型屋苑樓價亦見回落。中原表示，10大藍籌屋苑過去周六、日只錄約7宗買賣，按周減少約12.5%，當中4個項目期內零成交。

鴨脷洲海怡半島過去兩日錄一宗買賣。該行原盧鏡豪指，屋苑8座中層E室，實用面積約739方呎，套三房加儲物房間隔，享海景，成交價僅1,300萬元，呎價約17,591元。與同類型單位約半個月前成交相比，是次呎價低約9%。

將軍澳新都城有業主近平手套現。中原柯勇稱，屋苑周末期間亦錄兩宗買賣，包括2期6座低層G室，實用面積約363方呎，剛以670萬元易手，呎價約18,457元。原業主持貨約4年，帳面僅賺22萬元。

個別業主劈價吸客。美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨4期百老匯街107號中層B室，實用面積約850方呎，2月放盤，降價180萬元，以1,000萬元沽出，呎價約11,765元，低市價約10%。

上車盤沙田第一城樓價再跌穿「5球」。該行黃錦瀚指，屋苑45座低層A室兩房戶，實用面積約284方呎，5月中以550萬元放售，早前下調叫價至500萬元，翌日即有3組睇樓客出價，終以485萬元易手，呎價17,077元。另同屋苑8座低層D室，剛售540萬元，原業主持貨約4年帳蝕10萬元離場。

未補價第二市場居屋都錄低價買賣。美聯鄭志燿表示，沙田愉翠苑K座中低層8室套三房戶，實用面積約650方呎，減價58萬，至約600萬元沽出，屬2018年價位，呎價約9,231元屬項目今年最低。

【拍賣消息】

本港二手住宅樓市氣氛有轉差迹象，大批銀主單位透過拍賣形式放售。沙田翠景花園一個同類單位本周開價575萬元推拍，較銀行網上初步估值低約14%。

環亞物業拍賣周二(18日)推出約41項物業，當中不少為銀主盤，上述為2座高層B室，實用面積約420方呎，開拍呎價約13,690元。有銀行網上估值約669萬元，現推拍價低約94萬元。

同場推拍屯門東威閣高層D室銀主盤，實用面積約357方呎，開價288萬元，呎價約7,843元。同廈中層實用面積約285方呎單位，今年曾售約355萬元，呎價約12,456元。

是次亦有不少居屋單位拍賣，包括赤柱龍欣苑B座低層15室銀主盤，已補價自由市場開價600萬元。較銀行網上估價低約12.8%。

忠誠拍賣本周三(19日)也推拍約14項物業，銀主盤包括啟德龍譽2B座低層D室，劈價157萬元，以493萬元翻拍，減幅約24.2%。另外一項同類單位為深水埗建新大廈高層戶，亦減價約10.5%，以358萬元重拍，呎價約6,141元。

另外，半新盤也現銀主盤。黃開基拍賣行同日推拍約20項物業，當中鰂魚涌君豪峰高層P室，開價830萬元，較銀行估價低約107萬元或約11.4%。比2018年購入價更低約19.7%。