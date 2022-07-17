受惠大型新盤開售 周未一手市場累錄142宗成交
2022年07月17日 21:52
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受惠將軍澳大型新盤開售，一手市場周末兩日累計錄得約142宗成交，較對上周末僅36宗，增逾2.9倍。
●凱柏峰系列項目累售592伙 共吸金逾51億元
當中，今日成交價最高的單位為2A座26樓B室，實用面積719方呎，三房一套連儲物室間隔，成交價1,354.05萬元，呎價約18,832元。而成交呎價最高單位為2A座28樓G室，實用面積347方呎，一房間隔，成交價724.19萬元，呎價約20,870元。連同凱柏峰I 計，整個系列項目由上月30日起，至今兩周半內速沽592伙 累積套現逾51億元。
●啟德THE HENLEY單日連沽兩伙 共涉2163萬
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY，單日連沽兩伙，共涉約2,163.04萬元。包括THE HENLEY II的1座23樓E室，實用面積575方呎，兩房間隔，成交價約1,496.95萬元，呎價約26,034元。
●何文田VAU Residence兩房呎價約23,807元
萬科香港旗下何文田VAU Residence今(17日)錄得8樓H室的成交，實用面積388方呎，兩房間隔，成交價為923.7萬元，呎價約23,807元。
●宏安部署最快本季推售旺角全新商住項目
宏安地產執行董事程德韻表示，青衣薈藍已屆現樓，正推售薈藍39伙住宅單位。她透露，公司最快有機會於本季推出位於旺角洋松街50至62號及菩提街6至8號的全新商住項目，而未來發展方向將集中於市區重建項目。
●屯門青山公路大欖段飛揚第1期一房售503萬元
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，新近售出第1座18樓C室，實用面積283方呎，一房間隔，成交價503.4萬元，呎價約17,788元。資料顯示，該盤本月暫售18伙，吸金逾1.16億元。
●長沙灣佳悅開放式戶370萬元沽
市區新盤續錄成交，由佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，新近以370.17萬元沽出5樓C室，為實用面積201方呎的開放式單位，呎價約18,416元。獨家代理的中原地產表示，該宗成交的買家為外區上車客。資料顯示，樓盤迄今累沽22伙，共涉9,197.6萬元。
●會德豐地產辦公室遷至黃竹坑
會德豐地產最新公布，旗下辦公室於周日(17日)正式遷入黃竹坑 One Island South。新辦公室位於黃竹坑香葉道2號， 佔地近五萬方呎。該集團表示，公司於過去的十多年不斷進步，業務和規模以倍數增長，現在迎來新的里程碑 ，將進駐一個兩層相連、更廣闊、更多空間予同事發揮團隊合作精神的辦公室。