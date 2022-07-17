受惠大型新盤開售　周未一手市場累錄142宗成交

受惠將軍澳大型新盤開售，一手市場周末兩日累計錄得約142宗成交，較對上周末僅36宗，增逾2.9倍。

●凱柏峰系列項目累售592伙 共吸金逾51億元

當中，今日成交價最高的單位為2A座26樓B室，實用面積719方呎，三房一套連儲物室間隔，成交價1,354.05萬元，呎價約18,832元。而成交呎價最高單位為2A座28樓G室，實用面積347方呎，一房間隔，成交價724.19萬元，呎價約20,870元。連同凱柏峰I 計，整個系列項目由上月30日起，至今兩周半內速沽592伙 累積套現逾51億元。

●啟德THE HENLEY單日連沽兩伙 共涉2163萬

●何文田VAU Residence兩房呎價約23,807元

萬科香港旗下何文田VAU Residence今(17日)錄得8樓H室的成交，實用面積388方呎，兩房間隔，成交價為923.7萬元，呎價約23,807元。

●宏安部署最快本季推售旺角全新商住項目

宏安地產執行董事程德韻表示，青衣薈藍已屆現樓，正推售薈藍39伙住宅單位。她透露，公司最快有機會於本季推出位於旺角洋松街50至62號及菩提街6至8號的全新商住項目，而未來發展方向將集中於市區重建項目。

●屯門青山公路大欖段飛揚第1期一房售503萬元

●長沙灣佳悅開放式戶370萬元沽

●會德豐地產辦公室遷至黃竹坑

會德豐地產最新公布，旗下辦公室於周日(17日)正式遷入黃竹坑 One Island South。新辦公室位於黃竹坑香葉道2號， 佔地近五萬方呎。該集團表示，公司於過去的十多年不斷進步，業務和規模以倍數增長，現在迎來新的里程碑 ，將進駐一個兩層相連、更廣闊、更多空間予同事發揮團隊合作精神的辦公室。