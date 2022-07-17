港經濟仍惹憂！走資套息提速　銀行結餘快失守2千億

受第5波疫情重擊，本港首季經濟陷入衰退局面，捱過恐錄零增長的上半年，踏入下半年，商界期望隨社交距離措施進一步放寬，中港有望恢復正常通關，企業景氣度將明顯復甦，惟市場仍憂慮外圍環境轉弱、需求降溫之下，有專家料香港經濟前景難言樂觀。金管局近日更密密出手「接貨」買入港元沽盤，反映港美息差拉闊下正在刺激走資套息活動。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷預計，次季本地生產總值(GDP)或微升0.2%，隨後第三、四季將繼續反彈，但鑑於首季GDP錄得4%跌幅，加上本港經濟仍受到內外因素夾擊，維持全年僅增長1%的預測。下半年本地零售表現雖將較上半年改善，惟環球加息和通脹令居民消費變得「手緊」，料本地消費反彈周期暫已見頂，預計今年零售業或實現「零增長」。

近年香港掀起移民潮，市場憂人才與資金流走，恐削弱本港競爭力。他指，相比早已重開邊境的新加坡等國家，本港仍保持較嚴格的出入境管制，倘長期維持這個差異，或使外資和人才流失情況加劇，且早年香港在中美貿易戰成磨心，疫情爆發後亦加快了移民、資金外流的情況出現。他續稱，首季固定資本形成總額下跌，同時本港寫字樓空置率依然偏高，意味本地企業和外企對疫下擴張在港業務態度相對保守。

本港連鎖零食店優の良品疑不敵疫情全線結業，吳氏擔心，在美國加息、港元拆息跟隨向上的不久將來，本港中小企或未能承受較高的融資成本。金管局自上周三紐約交易時段起連續3個交易日，已四度出手「接貨」，累計買入286.92億港元沽盤，以捍衞聯匯制度，本周二銀行體系結餘將減少至2,048.65億港元。

市場正憂慮環球經濟前景轉差，香港貨物出口的增速將放緩。他指出，本港5月出口數據再次轉跌，即使下半年數值回升，也主要是由通脹推升，並不代表需求反彈。香港出口商會會長孫榮聰亦指，業界雖然會盡量將外圍環境的影響降到最低，惟預期下半年本港出口表現反彈幅度不大。

全球航班減少令空運價格上升，出口轉至海運，連帶出口運輸成本上漲，這些因素都不利出口復甦。但孫氏相信，隨着內地放寬入境限制，中港貿易活動會增加，且香港在東南亞等市場的經貿活動亦有所增長。

他續指，目前本地大型實體展覽的人流仍受疫情影響，相信即使本港重新對外正常通關，人流量還需一至兩年時間才能恢復到疫前水平。

不過，香港中華廠商聯合會永遠名譽會長吳宏斌強調，香港仍有充足發展機會，又指本港市場成熟，並擁有較開放的營商環境，其國際金融中心地位穩固，尚未見到外資大規模撤離，而金融業多為輕資產，「邊度有錢搵就去邊度」，待本港進一步放寬防疫措施，營商環境改善後，企業對投資香港的興趣會大增。

他續指，過去依靠旅客生意的零售商戶深受疫情影響，下半年或再有企業倒閉，但相信「最壞情形已過」，未會湧現倒閉潮，因大多企業早已轉型或縮減業務規模「自救」。他對港經濟復甦前景正面，料明年增長會重新加快。