渣打：債券發行量下半年難反彈

環球金融一系列風險事件打擊債券市場，渣打大中華及北亞區債務資本市場主管嚴守敬接受訪問時表示，包括俄烏戰爭、內地封城、中國房地產行業持續疲弱、美國息口急升等事件同時發生，導致今年上半年亞洲區(日本除外)的G3貨幣(美元、歐元及日圓)債券發行量按年下跌40%，至1,200億美元。他預期，影響債券發行的負面因素將繼續纏繞市場，下半年債券發行量勢難反彈。

他解釋，近期美國國債孳息率高企，兩年期國債孳息率由年初約0.95厘，升至6月底約3厘；10年期國債孳息率亦由約1.6厘，升至約3厘。而近期美國息口波幅更加大至每日20點子，導致債券發行人難以定價。不但如此，兩年和10年期國債孳息率還出現「債息倒掛」，兩年期國債孳息率一度高過10年期逾20點子，降低債券投資者欲購買長期債券的意欲，並打擊冀以債券融資獲得長期資金的公司，均影響整體債市發行規模縮水。

他又指，內地封城期間，不少企業的重大決策或指示無法進行，包括融資計劃。而美國加息之際，內地「銀根」放鬆，令境內外融資成本愈趨擴闊，亦影響中資發行人發債計劃。至於內地地方政府融資平台(LGFV)今年交易宗數多，惟發債規模較小，同時該類交易因信用評級問題難以吸引國際投資者。

市場動盪及經濟前景不穩時，他認為，投資者一般會選擇具投資級別、高質及穩定行業的債券，若有優質企業在現時發行中短期債，相信仍會有熱烈的市場反應。

隨着市場對環境、社會和管治(ESG)關注度日益增長，他表示，近兩年企業和投資者對有關主題債券需求上升，今年上半年亞洲ESG債券發行量達400億美元，按年微跌4.76%，惟需考慮期內整體債券發行量俱跌等因素。渣打今年上半年ESG發債宗數佔大中華區發債宗數的比例，由去年上半年約20%，升至今年同期的40%，他預期未來有關比例將進一步提高。