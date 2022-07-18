東方日報B1：環球經濟風雲「息」變

本周金融大事必然是歐洲央行周四議息，為告別「負利率」鋪路。然而，由俄烏戰事所帶出的能源危機席捲歐洲，周五俄羅斯會否全面斷供天然氣，較歐央行加息更受關注！事前匈牙利宣布進入能源緊急狀態，令市場憂心忡忡，多個海外媒體近期更以「歐洲病夫」(Sick man of Europe)來形容德國，此「病」觸發的問題牽連甚廣。

歐洲病夫一詞始於19世紀，當時由俄羅斯帝國的君主來形容經濟和國力正在衰落的鄂圖曼帝國，該詞語一直為後世所用。今番德國被冠以此名實非無因。其中德國的明顯「病徵」見於5月突然錄得貿易逆差9億歐元(逾71億港元)，為逾30年首見，主因是俄烏戰事觸發油氣價格不斷上漲，使得依賴進口能源的德國進口金額暴增，5月額度飆2.7%至1,267億歐元，同期出口額則降0.5%至1,258億歐元。

要知道德國過往很長時間都是靠高貿易順差來保持經濟強勁，從而支撐了歐元匯價。換言之，只要德國經濟無起色，歐元也難有大升的本領。目前各界皆是看淡多於看好，其中，德國工商總會發言人坦言「出口萎縮已開始」，料未來數月世界經濟景氣及國際市場對德國產品的需求將更低迷，汽車、機械和技術出口等行業將面臨艱難期。

德國出口及批發商聯會發言人也同意前景暗淡，目前企業訂單雖看似充裕，但新訂單正減少。經濟諮商會數據亦顯示，5月領先指標下跌0.4%，為連降3個月，表明近期在利率上升和能源供應不確定下，當地經濟衰退風險增加。慕尼黑國際經濟學教授Dalia Marin表示，與其他發達國相比，德國對國際貿易依賴程度高，故更易因當今不斷變化的經濟和地緣政治因素而陷入更深的風險。

除了貿赤外，萬眾焦點落在周五俄國會否「斷氣」！德國巴伐利亞州工業協會早已警告，若俄國完全停止天然氣出口，今年下半年德國經濟恐萎縮12.7%！屆時損失的商品和服務業產出可能高達1,930億歐元(約1.51萬億港元)，且恐失去多達560萬個就業職位。國際貨幣基金組織(IMF)再次警告一旦「斷氣」，全球經濟將陷衰退，會大幅下調經濟預測，並呼籲二十國集團(G20)要緊急應對通脹，否則經濟前景更糟糕。

矛盾的是由於歐元區通脹已屢創新高，歐央行難以因德國經濟或「斷氣」因素而延遲加息，故周四勢迎來11年以來首度上調利率，市場預期加0.25厘，也不排除加半厘；同時關注央行如何應對成員國之間息差擴大。富國銀行指，按央行政策路徑，本周加息0.25厘後，9月或進一步加息半厘，12月再上調0.25厘。

荷蘭國際集團(ING)認為，市場應留意歐央行如何透過政策工具，解決區內不同國家的息差問題。本周公布的歐元區消費者信心數據及採購經理指數(PMI)也值得關注，對於判斷未來加息幅度有一定參考作用。

【美息七成機會加四分之三厘 企業季績續左右股市】

上周美股走勢跟隨美國加息去向未明而起伏不定，隨着部分聯儲局官員大派「定心丸」，贊成下周只加息0.75厘之後，投資者對加息一厘的憂慮漸漸褪去，本周影響股市的因素反而是迎來更多美國巨企季績出爐！隨着美國擴大加息力度，有統計顯示，環球加息半厘已成為「最低消費」。

美國上周三公布的通脹數據再度打破40年紀錄，即時提高市場對聯儲局的加息預測，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，原本估計逾90%機會本月將加息0.75厘驟降，估計加一厘的機會急升至逾80%。直至上周五偏「鷹」的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德稱，再加息0.75厘已非常接近聯儲局官員認為的「中性利率」水平(對經濟無影響)，故支持下周加息0.75厘。

被視為「鴿派」的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克同日指，希望聯儲局「有序地」行動，言論被解讀為不支持下周加息一厘，加上聯儲局重視的7月密歇根大學一年和5年通脹預期指標均回落，導致上周五加息一厘的預期應聲下降至不足三成的機會，加0.75厘的機會則上升至近七成。隨着下周議息，聯儲局官員本周將進入緘默期，意味市場對利率的預期不會再起太大變化。

無論如何，聯儲局加息0.75厘絕不算低，荷蘭合作銀行認為，這使環球央行加息幅度進入轉捩點，最少加0.5厘是最新標準。有媒體指，今年次季所追蹤的55家央行共加息62次，幅度是0.5厘起步，單計7月全球已加息17次，平均是加0.5厘以上，堪稱本世紀最廣泛且加息幅度最大。

美企本周業績勢將重新左右股市走勢。美國銀行和高盛將在周一公布季績。科技公司IBM、醫藥及消費品股強生、電動車特斯拉(Tesla)、信用卡發卡機構美國運通、電訊股AT&T、Verizon等焦點企業，同樣本周放榜。瑞信警告大型科技股「FAANG」上季每股盈利料跌19.2%，且盈利能力受不同程度衝擊。

多個樓市相關數據在本周出爐，周一有7月美國住房建築商協會(NAHB)樓市指數、周二有上月建築批核和新屋動工及周三公布上月成屋銷售數據。

亞洲方面，隨着歐美已預告加息，亞洲貨幣已受不同程度打擊。堅持鴿派主張的日本央行於周四議息，市場料立場不會有太大變化，故日圓仍被看淡。

印尼則有機會上調利率0.25厘，印尼盾匯率已經連跌6周，滙豐表示，隨着美國愈來愈堅定「鷹」派立場，亞洲經濟體在匯率波動下，有迫切需要收緊貨幣政策，印尼及泰國央行均可能加快步伐。

【港GDP堪憂 走資提速 銀行結餘快穿2千億】

受第5波疫情重擊，本港首季經濟陷入萎縮，踏入下半年，商界期望隨着社交距離措施進一步放寬，中港有望恢復正常通關，企業景氣度將明顯復甦，惟憂慮外圍環境轉弱、需求降溫之下，有專家料香港經濟前景難言樂觀。金管局近日更密密出手「接貨」買入港元沽盤，反映港美息差拉闊下正在刺激走資套息活動。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷預計，次季本地生產總值(GDP)或微升0.2%，隨後第三季及第四季將繼續反彈，但鑑於首季GDP錄得4%跌幅，加上本港經濟仍受到內外因素夾擊，維持全年僅增長1%的預測。下半年本地零售表現雖將較上半年改善，惟環球加息和通脹令居民消費變得「手緊」，料本地消費反彈周期暫已見頂，預計今年零售業或實現零增長。

近年香港掀起移民潮，市場憂人才與資金流走，恐削弱本港競爭力。他指，相比早已重開邊境的新加坡等國家，本港仍保持較嚴格的出入境管制，倘長期維持這個差異，或使外資和人才流失加劇，且早年香港在中美貿易戰成磨心，疫情爆發後加快移民、資金外流出現。他續稱，首季固定資本形成總額下跌，同時本港寫字樓空置率依然偏高，意味本地企業和外企對疫下擴張在港業務態度相對保守。

本港連鎖零食店優の良品疑不敵疫情全線結業，吳氏擔心，在美國加息、港元拆息跟隨向上的不久將來，本港中小企或未能承受較高的融資成本。金管局自上周三紐約交易時段起連續3個交易日，已四度出手「接貨」，累計買入286.92億港元沽盤，以捍衞聯匯制度，本周二銀行體系結餘將減少至2,048.65億港元，歐洲7月加息「收水」若如期展開，恐殃及香港資金流向。

市場憂環球經濟前景轉差，香港貨物出口的增速將放緩。他指出，本港5月出口數據再次轉跌，即使下半年數值回升，也主要是由通脹推升，並不代表需求反彈。香港出口商會會長孫榮聰指，業界雖會盡量將外圍環境影響降到最低，惟預期下半年本港出口反彈幅度不大。

全球航班減少令空運價格上升，出口轉至海運，連帶出口運輸成本上漲，這些因素都不利出口復甦。然而，孫氏相信，隨着內地放寬入境限制，中港貿易活動會增加，且香港在東南亞等市場的經貿活動亦有所增長。

他續指，目前本地大型實體展覽的人流仍受疫情影響，相信即使本港重新對外正常通關，人流量還需一至兩年時間才能恢復到疫前水平。

惟香港中華廠商聯合會永遠名譽會長吳宏斌強調，香港仍有充足發展機會，又指本港擁有較開放的營商環境，其國際金融中心地位穩固，尚未見到外資大規模撤離，而金融業多為輕資產，待本港進一步放寬防疫措施，營商環境改善後，企業對投資香港的興趣大增。

他指，過去依靠旅客生意的零售商戶深受疫情影響，下半年或再有企業倒閉，但相信「最壞情形已過」，未會湧現倒閉潮，因大多企業早已轉型或縮減業務規模自救。他對港經濟復甦前景正面，料明年增長重新加快。