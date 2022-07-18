周樂樂：料內地將維持寬鬆政策支持經濟

過去一周，滬深兩市主要指數全線下跌，其中，上證50、中小100與滬深300跌幅均超過4%。申萬一級行業中，2個行業漲、29個行業跌，其中，電力設備、通信兩大行業收漲，銀行、房地產最弱且跌幅超過6%。數據上看，市場整體轉弱明顯，大多數行業波動幅度較大，反映市場信心不足，其中，國策扶持的新能源產業鍊是市場強勢板塊，受地產爛尾事件衝擊較大的地產與金融最慘。

國內消息看，最近國內市場遭受地產項目爛尾規模快速上升的大利空的衝擊，導致原本因經濟好轉而恢復市場信心再次下降。市場原以為因國家持續加碼刺激經濟，有望解決因地產商破產與地產債券違約的引起一系列風險。突發國內地產項目爛尾事件持續發酵，機構預估地產爛尾項目有2萬億至3萬億元人民幣以上規模，且規模有繼續增加的趨勢。認為若國家相關部門沒有及時處理好，發生金融風險與社會秩序混亂的大幅增加，主要因為涉及金融機構、地產、建築、建材、家電家裝等行業。解決這類問題絕對不是靠宣傳，更重要的是切實解決項目完工且購房者能夠收到房子的問題。由於國內經濟基本面仍比較脆弱，認為國內地產爛尾事件持續升級，國內政府大概率加大國家專項債發行來解決地方財政問題。同時，國內央行大概率加大貨幣供應來解決中間出現的資金缺口問題。

海外消息看，美國最新的CPI與PPI均超預期，引發市場動盪。但從白宮人士判斷，6月份通脹數據過時，通脹中期將於有望回落。市場數據上看，隨着國際供應鏈的恢復與工業產能陸續釋放而帶來供應改善，以及各國正在利用替代方案來降低原材料成本，大宗商品價格已經轉勢回落，同時，下游需求增加，原本市場最擔憂的滯漲風險減弱。美聯儲鷹派官員的言論出現轉鴿派，表示9月份加息幅度將回落，7月份加息也不會100個基點。更令人注意的是歐洲正準備陸續取消部分對俄羅斯的製裁行動，主要是歐洲無法承受持續上漲的食品與能源價格，這有利於國際局勢緩和與通脹回落。這不僅有利於超跌的美股企穩反彈，也能減輕新興市場資金流出壓力，有利於新興市場股市企穩反彈，這使超跌成長性行業有望迎來反彈。

展望後市，短期市場信心回落引發A股下跌調整，而中期看，國內政府必將出台擴張性的政策支持經濟與解決地產爛尾問題，市場信心與經濟基本面逐步好轉，加上，海外市場預期在逐步扭轉向好，認為可以維持市場逐步震盪回升的中期判斷。策略上，重點配置成長性行業為主，降低景氣度回落的上游原材料行業配置，適度增加關注行業持續高景氣度與行業景氣度出現回升的核心企業，如新能源、科技、消費、醫療等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂