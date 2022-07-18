港股黑期高水近百點　比特幣跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報108.01；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報6.7584；美元兌日圓處138.4；歐元報1.0092，英鎊報1.1881。金價處1,707.7美元。布油報101.06美元，紐油處94.5美元。比特幣跌逾1%，報2.08萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水近100點。

●道指上周五(15日)收報31,288點，升658點或2.15%；標指收報3,863點，升72點或1.92%；納指收報11,452點，升201點或1.79%。

●港股ADR指數全日僅微升，按比例計算，收報20,308點，升10點。

●即月恒生指數夜期收報20,330點，升48點，高水32點，成交22,965張。

●金管局於上周五紐約交易時段公布出手「接貨」，買入64.13億港元沽盤，連同上周五亞洲交易時段時段買入的53.22億港元，合共接錢105.74億港元，以捍衞聯匯制度。

●億萬富豪馬斯克尋求阻止法院快速審理收購社交媒體Twitter一案。

●美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)上周五表示，對於聯儲局在加息時的緩慢行動感到「大失所望」，認為該局的預期展望依然不切實際。

●紐約8月期油上周五收報每桶97.59美元，升1.81美元或1.89%，全周累跌6.87%；布蘭特9月期油收報每桶101.16美元，升2.06美元或2.08%，全周累跌5.48%。

●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德上周五表示，隨着美國通脹再創逾40年新高，聯儲局今年可能需要將利率上調至超過先前預期的水平。

●紐約8月期金上周五收報每安士1,703.6美元，跌2.2美元或0.13%，全周計累跌2.22%，連續5周錄得跌幅。

●英國富時100指數上周五收報7,159點，升119點或1.69%；德國DAX指數收報12,864點，升345點或2.76%；法國CAC指數收報6,036點，升120點或2.04%。

●美國6月零售銷售按月升1%，市場預期升0.9%；5月按月則跌0.3%。另6月進口價格指數按年升10.7%，較預期升11.4%，前值為11.7%。

●美國7月密歇根大學消費者信心指數初值為51.1，市場預期為50，6月該指數初值為50。