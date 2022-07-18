日圓狂貶利率又低　哈日族勿暢太多

外媒報道，日圓穿底再穿底，兌美元跌穿139，創24年新低。經濟學家表示，日圓大貶值，工具機(Machine tool)出口價格下跌，對韓圜構成壓力，若然進一步貶值，恐令亞洲周邊國家貨幣受壓。銀行又提醒愛暢錢的哈日族，日圓目前利率較低，不建議換太大量。

美匯指數上周四(14日)一度突破109，震驚全球，目前處107.6水平。非美貨幣固然全跌，不過今年初至上周五(15日)止，日圓貶值達17.13%，累積跌幅最傷，至於英鎊及歐元則分別貶值12.18%及11.39%。

歐洲央行下半年可能連環加息，歐元或將轉強，美元或出現小幅度下滑；然而，日圓及英鎊表現疲弱，美匯指數回落至100以下的可能性不高。經濟學家表示，日本央行堅持維持寬鬆貨幣政策不變，若日圓持續貶值至近140時，須留意日本財務省會否進行干預。

銀行界人士表示，觀察到暢日圓的人潮有所增加，因民眾提早準備外遊資金。現在是暢日圓的好時機？他指出，由於日圓目前處於相對低位，若對日圓有需求可適度分批買入，但日圓目前利率較低，不建議兌換太大量。