電腦賣得少　英特爾晶片仲敢加價　專家咁解釋...

外媒報道，半導體老店英特爾(Intel)已通知客戶加價，並指出據英特爾高層透露，按不同產品，加價幅度區間將介乎15%至20%之間。

據知情人士透露，英特爾很可能會在秋天開始加價，範圍涵蓋多項旗艦產品，包括電腦及伺服器CPU(中央處理器)、Wi-Fi晶片和其他通訊設備晶片。英特爾管理層表示，此輪加價主要反映供應鏈價格飛升下，不斷上漲的材料及製造成本。這更凸顯通脹對半導體產業的衝擊。

隨着全球疫情紅利逐漸耗盡，電腦、平板和手機等消費性需求正顯著下降，在庫存逐步向下修訂的情況下，相關應用晶片如DRAM(記憶體)等理應跟着跌價，但英特爾卻連電腦CPU(x86中央處理器)價格也跟升。

著名半導體分析師陸行之表示，看來半導體通脹大趨勢將持續。事實上，英特爾的加價動作早有端倪，在4月時已警告半導體需求逐漸疲弱。

電子需求減弱令相關產品跌價，與通脹導致的成本轉嫁，哪方面的影響力較大？陸行之認為仍有待觀察。

其他廠商會否跟風加價，甚至成為下半年常態？有分析師認為不太可能。他表示，英特爾之所以能夠加價，關鍵在於市佔率極高。據研調機構Mercury Research的統計數據，雖然去年晶片生產商AMD在x86 CPU的全年市佔率達23.3%創新高，但英特爾市佔仍有76.7%。這意味着英特爾在市場上仍掌握極大話語權，就算價格飛升，供應鏈上的合作廠商仍必須與其交易。

由此可見，廠商必須在特定領域擁有極高的市佔率，才能在價格上有談判籌碼。

英特爾有獨特的優勢，但並非多數半導體公司能倣效。該分析師認為，加價不會是常態，若需求沒有如英特爾這麼好，公司很難輕易加價。