ETF焦點：ETF獲納入互聯互通　為香港市場注入新動力

ETF已正式於本月初(7月4日)納入互聯互通，預期將再為香港及內地市場創造「雙嬴」——此舉措除了可促進兩地ETF市場和整體資本市場的健康發展，亦可為境內、外的投資者帶來更多便利和投資機遇！

首兩周交投熾熱

現時，香港及國際投資者可以透過該機制直接投資在內地上市的合資格ETF，靈活管理其於中國市場的配置；同時，內地投資者則可運用ETF這項具成本效益、透明度高的投資工具，投資離岸資產及分散投資組合風險。

在納入首兩周(數據截至7月14日)，透過互聯互通機制買賣的合資格北向及南向ETF的日均成交額分別為0.3億元人民幣及2.3億港元；其中，納入第二周的南向ETF日均成交額更增至4.6億港元，較首周大幅上升逾10倍，反映內地投資者對本港ETF投資的需求甚為殷切，並預期納入將有利香港ETF市場的流動性增長。

投資中國獨特主題的新渠道

在納入的首階段，香港及國際投資者可透過互聯互通機制直接投資83隻在內地上市的ETF(其中53隻於上海上市，其餘30隻於深圳上市)，它們均具有高流動性。

此外，ETF的納入亦為香港及國際投資者提供了投資中國市場獨特主題的新渠道，尤其是與大趨勢(Megatrend)相關的主題，包括內需(家用電器、酒精飲品等)、創新科技(半導體晶片、5G 通信、人工智能、生物科技等)、和ESG(新能源汽車、低碳產業等)，還有農業、稀土產業、國防等多個中國市場的獨特行業，幫助國際投資者捕捉額外回報潛力及以低成本分散風險。

料提升香港ETF市場流動性

隨着中國家庭財富持續增長，預計未來數十年，中國投資者對離岸投資的需求將不斷增加，將令中國成為環球金融市場的重要增長動力。

據估計，及至2025年，中國內地家庭的可投資資產將達到300萬億元人民幣。若這些資金投放至離岸資本市場，將為全球資產管理行業注入重大的增長動力。

鑑於互聯互通投資範圍已擴展至ETF，市場預期內地住戶儲蓄將可成為香港ETF市場的潛在新流動性，或可推動ETF發行商更踴躍地在港發行新產品以及令香港市場的投資者基礎得以擴大，從而進一步加強市場流動性及改善價格發現。

為香港ETF市場添增長動力

事實上，香港 ETF 市場近年的增長速度前所未見——截至2022年6月，香港上市ETF資產管理規模達到4,430億港元的歷史新高，今年初至6月底的日均成交額達到118億港元，按年增長逾60%。

ETF納入互聯互通是將內地投資者引入香港ETF市場的第一步，為這亞洲ETF樞紐開啟令人振奮的新篇章，值得期待！

香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁(Brian Roberts)