【高盛推介】阿里逆市受壓 輪證點揀？
2022年07月18日 10:41
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(15日)急挫約6%，周一(18日)早段逆市繼續下跌，最低見99.85港元的1個月低位。及後跌幅收窄，現報100.7元，跌約1.5%。有報道指上海當局約談阿里旗下阿里雲高管跟進警方數據庫被盜一案，據報數據本身是託管在阿里雲，阿里在本月初已就事件開會研究應急方案，暫時未查到資料外洩的原因。
觀察個股輪證資金流向，上周資金趁低吸納好倉，5個交易日皆錄得資金流入，合共約6,250萬元，並見上周五流入牛證的資金較集中在90元收回區域的遠牛。
淡倉方面，熊證於上周五獲資金轉向流入，有約210萬元。
投資者如看好，希望使用時間值損耗少的中期證部署可留意屬行使價130元以下、中年期的熱門阿里購(24060)，其時間損耗值較低。短綫部署可留意屬行使價100至120元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的阿里購(14825)，為活躍條款，敏感度高。進取選擇可留意屬價外的阿里購(19815)。牛證方面，近期股價波動，可留意較遠收回水平的牛證作部署，減低收回風險，阿里牛(56842)，為90元收回，距離現價超過1成，少數500兌1的低面值產品，投資者可因應自己風險控制注碼。
阿里購24060，行使價128.1元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.8倍，行使價130元以下、中年期、熱門選擇，時間損耗值較低。
阿里購14825，行使價115元，2022年10月21日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、活躍、行使價100至120元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
阿里購19815，行使價150元，2022年10月26日到期，實際槓桿7.1倍，價外、高槓桿、進取選擇。
阿里牛56842，收回價90元，行使價88元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽17851，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿3.9倍，貼價、低街貨。
阿里熊67484，收回價130元，行使價132元，換股比率100，槓桿比率3.2倍，近30元收回距離熊證。
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