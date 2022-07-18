【高盛推介】騰訊創4個月低後反彈 資金連日吸納好倉
2022年07月18日 11:30
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(15日)失守330港元水平，跌約3%。周一(18日)早段高見327元後逆市倒跌，最低見321元的4個月低位，及後反彈靠穩。現報328.4元，倒升約1%。有券商就疫情發展及全球宏觀經濟疲軟，料騰訊今年第2季總收入達1,327億元人民幣，按年跌約4%。但該行看好其海外遊戲擴張的長期發展，維持「買入」評級，目標價491元。
觀察個股輪證資金流向，上周資金持續趁低吸納好倉，5個交易日皆錄得資金流入，合共約7,380萬元。
觀察港股通資金流向，近期北水持續吸納騰訊，上周二(12日)至周五皆錄得資金淨買入，合共約13.9億元。
騰訊股價跌至低位而吸引資金部署，進而觀察資金流入的認購證條款當中，可見相當分散，不同投資者就自身風險選擇不同產品。例如2至3個月期，即9月份到期，其特性為時間損耗較快，槓桿較高，為相對進取的選擇；也有部分資金轉倉部署10月份到期的中期條款，其時間值損耗較短期證低；另外有長線投資者買入貼價、低面值、500兌1的長年期產品，為受波幅影響較小，槓桿較低但風險也較少。投資者可以根據自己風險選擇合適產品部署。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價330至360元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(12497)。中期選擇可留意屬行使價400元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一的騰訊購(20868)。價外選擇可留意屬進取、中期的熱門騰訊購(15758)，其換股比率為500兌1。另一貼價選擇可留意騰訊購(14961)。牛證方面可留意屬遠牛的騰訊牛(63115)，與現價有約30元收回距離。
騰訊購12497，行使價360元，2022年9月19日到期，實際槓桿10.5倍，貼價、行使價330至360元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購20868，行使價385.2元，2022年10月21日到期，實際槓桿9.3倍，中期、行使價400元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。
騰訊購15758，行使價420元，2022年10月26日到期，實際槓桿10.5倍，價外、進取、中期、熱門條款。
騰訊購14961，行使價350元，2023年12月19日到期，實際槓桿3.0倍，貼價、長期。
騰訊牛63115，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，近30元收回距離遠牛。
騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿。
騰訊沽17501，行使價300元，2022年11月25日到期，實際槓桿5.4倍，中期、低街貨。
騰訊熊58652，收回價370元，行使價373元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，近40元收回距離遠熊。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。