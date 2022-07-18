【高盛推介】騰訊創4個月低後反彈　資金連日吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(15日)失守330港元水平，跌約3%。周一(18日)早段高見327元後逆市倒跌，最低見321元的4個月低位，及後反彈靠穩。現報328.4元，倒升約1%。有券商就疫情發展及全球宏觀經濟疲軟，料騰訊今年第2季總收入達1,327億元人民幣，按年跌約4%。但該行看好其海外遊戲擴張的長期發展，維持「買入」評級，目標價491元。

觀察個股輪證資金流向，上周資金持續趁低吸納好倉，5個交易日皆錄得資金流入，合共約7,380萬元。

觀察港股通資金流向，近期北水持續吸納騰訊，上周二(12日)至周五皆錄得資金淨買入，合共約13.9億元。

騰訊股價跌至低位而吸引資金部署，進而觀察資金流入的認購證條款當中，可見相當分散，不同投資者就自身風險選擇不同產品。例如2至3個月期，即9月份到期，其特性為時間損耗較快，槓桿較高，為相對進取的選擇；也有部分資金轉倉部署10月份到期的中期條款，其時間值損耗較短期證低；另外有長線投資者買入貼價、低面值、500兌1的長年期產品，為受波幅影響較小，槓桿較低但風險也較少。投資者可以根據自己風險選擇合適產品部署。

騰訊購12497，行使價360元，2022年9月19日到期，實際槓桿10.5倍，貼價、行使價330至360元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購20868，行使價385.2元，2022年10月21日到期，實際槓桿9.3倍，中期、行使價400元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。

騰訊購15758，行使價420元，2022年10月26日到期，實際槓桿10.5倍，價外、進取、中期、熱門條款。

騰訊購14961，行使價350元，2023年12月19日到期，實際槓桿3.0倍，貼價、長期。

騰訊牛63115，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，近30元收回距離遠牛。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿。

騰訊沽17501，行使價300元，2022年11月25日到期，實際槓桿5.4倍，中期、低街貨。

騰訊熊58652，收回價370元，行使價373元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，近40元收回距離遠熊。

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