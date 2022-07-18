沙特僅承諾日增產百萬桶　拜登空手而回　油價重上100關

外媒稱，拜登訪問中東是為了尋求解決國內最高政治問題之一「高油價的辦法」。沙特王儲承諾將把原油日產量潛能從1,200萬桶提升至1,300萬桶。不過王儲同時指，沒有額外能力將原油產量提高至更高水平。

評論稱，拜登空手而回，只寄望於石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)在8月3日的會議上提高產量。外媒稱，這意味着油價上漲要等到早秋才會調整，而美國汽油價格的任何下跌都將影響11月的中期選舉。此外，目前尚不清楚海灣國家會否提高產量。

外媒又稱，拜登可能重新調整了與中東權力掮客的關係，但這對民主黨在美國的中期選舉前景沒有甚麼幫助。美國人正因物價飛升而苦苦掙扎。許多人認為，總統更應該關注汽油價格，而不是維持美國在全球權力遊戲中的外交成本。