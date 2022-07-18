第二季商業物業大額成交增25%　涉額飆1.24倍

戴德梁行執行董事、香港資本市場部主管高偉雄表示，隨着第五波疫情受控及社交距離措施放寬，第二季商業物業投資活動轉趨活躍，逾億港元大額成交增加25%，涉及金額更上升約1.24倍。

投資基金對工業物業增值潛力具信心，期內該類物業成交額佔整體比例約47%，總額約86億元。而上季首5宗主要大額物業成交中，佔3宗為工業物業，包括美資基金紐文資產管理公司於季內以28.8億元易手的葵涌集運中心，呎價約10,900元，為歷來整幢工廈呎價新高，該物業已改裝為數據中心，可見數據中心持續受到房地產投資基金的青睞。

展望未來，隨著雲端管理和科技服務發展蓬勃，市場對大型數據中心需求不斷上升，相信適合改裝為數據中心的工業物業將繼續受捧。

至於酒店類型物業的交投仍然活躍，第二季成交金額較首季高出6倍，佔第二季總成交金額約20%。本地和國際基金同樣活躍於酒店類型物業，反映投資者看好酒店項目可改裝為更具升值能力的用途。

同時，寫字樓物業市場的交投亦比對上一季活躍，季內錄得數宗自用業主成交，預料短期內寫字樓物業的買家仍會以自用業主為主，主要因為環球經濟和地緣政治的不穩定因素，令投資者對該類物業投資前景傾向保守。