【多圖】大埔林海山城會所曝光 最快月底上樓書及短期標售

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，項目會「CLUB LUCCA」佔地3.4萬方呎，分4個主題區規劃，提供30項設施。該盤現階段已接獲不少多客戶查詢。項目主打大單位，目標客群具有實力，同時市場已逐漸消化加息因素，料對樓盤銷售情況影響不大。

香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅指，項目採低密度設計，綠化比率逾30%。全盤設262伙，提供226伙分層戶及36座洋房。分層戶方面，包括標準單位有160個，實用面積介乎1,078至2,526方呎，設三房至四房間隔。另有66伙連花園或頂層特色單位，實用面積由1,010至3,760方呎。

至於洋房方面，當中34座洋房實用面積由3,245至5,341方呎，間隔涵蓋四房及五房。餘下兩座為「尊貴大屋」，包括全盤面積最大、實用面積8,030方呎的「林海徑1號」，另「山城徑1號」則採子母屋設計，實用面積6,268方呎。

此外，項目會所設施包括室內及室外泳池、健身室、遊戲室、音樂室、兒童遊樂園、麻雀房、品酒廳及酒窖、桌球室、雪茄房、宴會廳及水療區等。