養大一個小朋友400萬都唔夠？調查話開支已升至呢個數...

恒生銀行「優越理財育兒及退休規劃調查」顯示，已為人父母的受訪者中，79%顧慮子女未來，並希望照顧孩子至他們畢業，有工作，可經濟獨立。優越人士家長並表示養育一個孩子平均每年需花費28.4萬元。按此計算，今時今日父母需要準備約600多萬元以支持子女成長至22歲經濟獨立。

該調查於今年6月訪問超過630名持有100萬港元或以上流動資產的優越人士。結果顯示，受訪者最為重視的3大人生目標依次為財務自由或理想生活(78%)、為理想的退休生活做準備(59%)，以及為家人提供更好或足夠保障(36%)。

調查亦指出，現今家長在培育孩子時，82%受訪父母表示最着重為子女的身心健康和價值觀，其次為學業成績(43%)及財務安排(42%)。優越人士在面對退休部署時，66%受訪者顧慮自己年老的健康狀況，憂慮沒有足夠的儲蓄支持醫療費用；65%受訪者亦表示擔憂退休後成為家人負擔及無法維持現時生活水平。綜合受訪者的意見，大家預計退休後的年度開支達27.6萬元，才能維持他們目前的生活水平。

恒生邀請「風之后」李麗珊和影后林嘉欣合作，該行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，很高興相隔16年後與李麗珊再次合作，以及聽取新一代媽媽林嘉欣的育兒和退休生活的理財所需。

恒生銀行市場推廣總監成靜雯表示，該行一直矢志推動本地藝術發展，此次聯乘本地插畫家共同創作藝術品，將3款畫作創鑄成各50個獨一無二的NFT，以抽獎形式呈獻予恒生Prestige優越理財的現有及全新客戶，富有收藏意義之餘，更滿載對下一代茁壯成長的憧憬和心意。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「恒生一直秉承永恒生長的理念，陪伴客戶成長，與他們攜手一起規劃和成就理想的人生。今次我們很高興邀得『風之后』李麗珊和影后林嘉欣合作，這可謂是一個匯聚香港銀行界、體育界和演藝界頂級成員的夢幻組合，象徵着香港一個又一個引以為傲的成功故事。我們希望藉着今次機會讓李麗珊和林嘉欣與大家分享她們在規劃子女成長和自己退休生活的獨特見解，讓大家對及早理財規劃有更多啟發，盡享美滿人生。」