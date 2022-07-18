道期升200點 油價重上100美元
2022年07月18日 16:11
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●美匯指數報107.42；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7463；美元兌日圓報138.06；歐元企1.0148，英鎊處1.1954。金價報1,718美元。布油報103.83美元，紐油報100.01美元。比特幣企2.2萬美元水平。道指期貨升228點。
●市後關注點
20:15 加拿大6月新屋動工
●恒生指數全日收報20,846點，升548點或2.7%；國企指數收報7,168點，升210點或3.03%；科技指數收報4,574點，升134點或3.02%。主板成交1,160億港元。https://bit.ly/3AUfUVT
-恒指季檢下月出爐，中金盤點多隻熱門藍籌新貴。
-中國石墨首日掛牌，收市炒高1.4倍。
●滬綜指收升50點，環保、光伏、內房、券商、有色金屬、汽車零部件等股份表現較好。https://bit.ly/3RTQA8D
●中國經濟：
-傳中國將成立國有集團，控制鐵礦石進口。
●抗疫基金金融科技人才計劃再度接受申請。
●以史為鑑！強美元恐令全球陷「厄運循環」。
●港府籌備發行新一批銀色債券。
●沙特僅承諾日增產百萬桶，拜登空手而回，油價重上100關。
●PayMe推商戶優惠，於指定小店消費可獲折扣優惠券。
●傳寧德時代計劃在墨西哥邊境城市建廠，供應電池予美國車企。
●電腦賣得少，英特爾晶片仲敢加價，專家咁解釋...
●英國企業勞動力不足，每年恐釀2,800億元經濟損失。
●歐元區經濟前景堪憂，大摩料歐元將跌至0.97美元。