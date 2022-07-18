信銀國際料港次季GDP僅微升　人幣跌穿7算機會不大

中信銀行(國際)首席經濟師卓亮表示，香港經濟活動正逐步回復正常，但預期次季本地生產總值(GDP)僅輕微增長，下半年才會有較大幅度改善，受上半年表現拖累，預計全年GDP增幅只能達到1至2%的低單位數水平。

目前港元拆息繼續滯後於聯邦基金利率，料拆息將反覆向上，港銀或會在9月開始上調最優惠利率(Prime Rate)，全年加息3次，各加0.25厘，累計加0.75厘，但對樓市實際影響有限。至於本港失業率將反覆回落，料第三季會跌至4.5%左右，年底會進一步跌至4%。

他又指，美國7月議息會議加息0.75厘的機率較大，之後今年餘下兩次的加息幅度會放慢至0.5厘及0.25厘，明年上半年或再加兩次息，各加0.25厘。他認為，本輪加息周期較短，預計將於明年中結束，下半年維持利率不變，但相信需待2024年，通脹情況明顯改善才有望掉頭減息。

中國經濟方面，卓表示，內地下半年的增長動力有望大幅改善，惟考慮到零售銷售表現將繼續落後於出口、工業生產及固定資產投資等指標，經濟不平衡的現象仍有待改善，預計全年經濟增長約4至4.5%。

中美貨幣政策分歧，兩國國債息差出現倒掛，間接限制內地進一步放寬貨幣政策的空間，加上需要確保通脹保持溫和，他相信未來內地貨幣政策的調整會較為審慎，財政措施或成為主要的穩增長政策工具。內地流動性仍然充裕，暫未看到有下調貸款市場報價利率(LPR)的必要。

同時，人民幣仍存在貶值壓力，惟歐美經濟滯脹風險升溫之下，內地料可維持正增長，且目前貿易順差仍處於高水平，可抵銷息差的不利因素，今年內人民幣穿7算的機會不大，預計今季介乎6.65至6.85水平；被問及內地「強制停貸」風波的影響，目前有多間內銀表明涉及金額不大，預計不會構成系統性風險。