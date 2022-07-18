【不容樂觀】戰火及熱浪夾擊　糧食通脹或更久

俄烏戰爭導致烏克蘭堆積如山的小麥無法輸出，危及全球糧食供應，如今歐洲又因熱浪侵襲，讓糧食供應雪上加霜。法國農業部估計，今年軟質小麥出口恐比去年少7.2%，歐盟亦下調產量預測。糧食供應減少推高食品價格，環球食品通脹或更持久。

外媒報道，超過2,000萬噸穀物因俄軍艦艇而被困於烏克蘭無法運出，法國作為歐盟最大、全球第4大小麥出口國，其糧食供應更顯關鍵，惟持續的乾旱加上熱浪，使法國小麥受創。此外，化肥成本在全球幾乎上漲一倍，這額外成本不但減少農業化肥使用量，同時損害全球農作物的質素。

法國農業部指，當地軟質小麥的產量從5月起開始下滑，農民亦因擔心極端熱浪摧毀作物而提前收割，導致收穫量低於預期。歐盟下調軟小麥產量預測，估計較先前少500萬噸；歐盟的小麥產量佔全球17.6%。

不同於汽油和石油，民眾在日常生活中無可避免地需要消費糧食，隨着小麥、食用油和其他食品供應減少，食品價格通脹居高不下。美國財長耶倫早前指出，世界正面臨全球糧食安全的一個極其困難的時期，她敦促二十國集團(G20)停止糧食儲備和出口限制，並向面臨糧食不安全的國家和人民提供額外的財政援助。

面對一系列環球經濟問題，歐盟委員會執行副主席兼貿易部長Valdis Dombrovskis與中國國務院副總理劉鶴作為牽頭人，將帶領中歐高層於本周二開會討論包括糧食安全、能源價格、供應鏈、金融服務、貿易及投資等議題。