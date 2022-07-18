【能源戰】華自保擬組鐵礦石央企　歐企負債13萬億埋炸彈

能源市場繼續印證世界格局正被重塑，擁有資源的國家重奪話語權！美國總統拜登的中東之行對增加油產無成果後，油價周一應聲彈上每桶100美元關口。另一方面，中國則在鋼鐵市場布局，有傳計劃在今年底前整合和組建全新的鐵礦石專屬央企，以增強在國際間的定價權。至於歐洲則陷天然氣苦戰，據報一眾能源企業負債已達1.7萬億歐元(約13.5萬億港元)，正為籌資懊惱。

國際油價周一(18日)重拾升勢，紐約期油及布蘭特期油齊漲約3%，分別高見100.57美元及104.36美元，除因美元回落外，更重要的因素在於美國政府透露，儘管拜登親自到訪沙特阿拉伯，但也未能獲沙特保證提高產量。然而，由於美國經濟趨向下行，白宮經濟顧問伯恩斯坦估計，當地汽油價格將繼續下跌至本月底。周一報每加侖4.521美元，已較歷史高位5.016美元累瀉近一成。

至於油價後市，現時市場重點關注本周五俄羅斯會否全面斷供歐洲天然氣，以及包括俄羅斯在內的石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)將於8月3日舉行產能會議。OANDA資深分析師Jeffrey Halley表示，若俄羅斯在「北溪一號」維護後不再將天然氣重新供應給德國，布蘭特期油將在本周末段獲得支持。德國已打定輸數，料今冬某些地區會「缺氣」，供應會持續緊張至2024年，氣價恐飆2至3倍，只能盡量減低對民眾的影響。

事實上，歐洲面對的困境較美國更嚴峻。據外媒統計，鑑於採購石油和天然氣成本暴升，歐洲能源和公用事業公司債務正急速增長，今年已膨脹至超過1.7萬億歐元(逾13.5萬億港元)，較2020年疫情大流行前飆50%以上。被視為有機會重演「雷曼翻版」的德國能源公司Uniper料需注資90億歐元；捷克電力公司CEZ正尋求高達30億歐元的援助。整個產業正在籌集的應急錢至少達240億歐元。為解決燃眉之急，歐盟執委會主席馮德萊恩已前往亞塞拜疆首都巴庫，試圖尋找天然氣替代來源。

至於中國，為應付高昂的原油和天然氣，部分已向俄羅斯採購，此刻亦為基建主要原材料鐵礦石着手。為維護供應鏈和市場長期穩定，外媒引述中國計劃在今年底前組建一家新的央企，負責整合國家的鐵礦石進口業務，並提高對礦商的定價權。市傳新央企名為「中國鐵礦石集團公司」，組建形式類似2021年成立的中國稀土集團有限公司，由多家央企出資成立。據悉，寶武鋼鐵、五礦和中國鋁業等大型國有礦業和鋼鐵集團，皆有向中國鐵礦石集團公司出資。於本月中宣布從中國鋁業集團有限公司離任的姚林，被傳將擔任這家新央企的籌備組組長。

另外，歐盟對俄羅斯煤炭實施進口禁令將於下月起生效，有澳洲主要煤炭生產商透露這正加大供應壓力，在截至6月的3個月，全球供應緊張和強勁需求推動亞洲基準紐卡素港動力煤(主要用作發電)創下每噸377美元的季度紀錄。除了東北亞煤炭消費者正尋求在夏季之前補充庫存外，包括歐洲在內的澳洲煤炭非傳統買家也正加大需求量，預計動力煤價格在今明兩年將獲得良好支持。