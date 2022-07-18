裁員潮又起！歐美投行交易活動大降...

外媒報道，據熟悉歐美兩地銀行的消息人士透露，在疫情爆發時掀起的併購和股票發行熱潮期間，這些銀行曾給出高薪大舉招兵買馬，如今隨着交易活動大幅下降，股票資本市場部門準備迎來一波裁員，併購和槓桿金融部門的工作也同樣面臨風險。

在俄烏戰爭、經濟衰退擔憂，以及歐美通脹不斷攀升的共同作用下，投資銀行交易撮合活動遭遇全球金融危機以來的一次最嚴重滑坡。在上周華爾街大行發布的第二季業績中，投資銀行收入出現大幅下降。

消息人士稱，在對明年的交易活動預期下是否人手過多，包括美國銀行、花旗和瑞銀等一系列公司的高管已有初步討論。消息人士並稱，除非9月交易活動破天荒地大幅增加，否則預計夏天過後整個行業將迎來一輪解聘潮。

美國銀行不予置評，花旗高管在業績電話會議上表示沒有計劃裁員。瑞銀沒有立即置評。

花旗行政總裁Jane Fraser稱，不會在市場放緩時過度反應，公司在不斷招聘「一些非常厲害的銀行家」，與競爭對手爭奪市場。「佔據市場占有率、培養客戶關係以及等到這些投資開花結果，通常需要幾年時間，我們會從戰略角度看待這個問題和長期前景，不會衝動行事。」

新冠疫情最嚴重時，銀行迅速建立起團隊迎接股市發行熱潮。而隨着各國政府釋放大量流動性幫助扶持企業和提振經濟，估值達到創紀錄水平，使全球首次公開募股(IPO)規模2021年打破紀錄。

但現在，地緣政治緊張局勢，再加上供應鏈混亂、波動率上升，以及加息步伐和幅度的不確定性上升，熱鬧光景瞬間成為過眼雲煙。此外，通脹飆升及央行遏制通脹的措施引發經濟衰退的風險，導致估值下降，發行人處於觀望狀態。

消息人士稱，在這種局面下，一些銀行向以往從競爭對手高薪聘請的初級員工施加壓力。一些消息人士稱，股票資本市場部門的年輕銀行家被要求重新考慮休假計劃，而不是憧憬着下半年活動增加，在夏季時開展研究和籌備工作。

消息人士補充，一些公司的初級銀行家還被設定7至8月的客戶會議目標，而大多數客戶到了夏天已經休假，要達標會有一定難度。