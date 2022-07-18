波音削全球飛機需求預測　環球貨運連跌3個月

美國航企波音將未來20年全球飛機需求預測，由原先估計的43,610架，下降至41,170架。其中，大約一半的交付客機將替換現有機型；單通道飛機共30,880架，約佔飛機總數的75%；支線飛機2,120架，寬體飛機7,230架(低於此前預期的7,670架)，貨機940架。不過，該企同時將其對未來10年新飛機需求的預期小幅上調至19,575架。

波音表示，受俄烏戰火影響，製造商何時能向俄羅斯航空公司出售飛機存在不確定性，因此最新的預測數據不包括俄羅斯市場1,540架飛機的需求預期。

此外，該企將未來20年全行業客運量增長預期從4%，下調至3.8%，但將貨運量增長預期從4%，上調至4.1%，同時將其機隊增長預期由3.1%，降至2.8%。該企估計，2041年全球航空業機隊數量將增近一倍，全球航空需求將在2024年初恢復。

據國際航空運輸協會(IATA)統計顯示，全球航空貨物運輸5月減少8.3%。自3月份出現16個月以來首次減少之後，運輸量連續3個月減少。中南美以外的所有地區均在減少，歐洲減少14.6%，亞洲和太平洋地區亦減少6.6%。

事實上，全球經濟逐步走出疫情陰霾，貨物空運需求堅挺，惟因俄烏戰爭影響，飛機不得不繞開俄羅斯領空，飛行時間增加，航班亦相繼減少，歐亞航線運輸時間較正常情況增加兩至3小時。隨着運輸成本上升，運費不斷上漲，外媒引述數據顯示，上海發往歐洲的運輸成本為每公斤7.5美元，比2月的低位累升四成。