【突然企硬】 俄禁加密幣支付　可直接沒收

今年首季俄烏開戰之初，俄羅斯當局一度對加密貨幣「放軟聲氣」，外界認為其擬留有一線，以逃避西方的金融制裁。不過，近日卻傳來俄羅斯總統普京已簽署法案，禁止在俄當地進行加密貨幣支付，並重申盧布是俄國唯一承認的官方貨幣，俄國政府可以直接沒收加密金融資產，而毋須營運商同意，這猶如在「趕客」。

外媒報道，根據俄國的新法例，加密資產不再被認為是「貨幣替代品」，故不能作為商品、服務的支付方式，其他貨幣單位亦被禁止，但國外的加密幣交易行為不受此管制，俄羅斯人仍可投資比特幣等加密貨幣，且可以繼續挖礦開採。

分析指，俄國當局此舉讓交易所營運商和企業承擔任何違規行為，且必須遵守規定，其中包括限制交易種類、並禁止向其客戶提供數益產品。俄國當局可直接沒收加密金融資產，而毋須營運商的參與或同意，支持加密資產的證券亦可能在不通知資產持有人的情況下合法終止。

俄羅斯央行5月曾表示，對用加密貨幣進行國際結算的想法持開放態度，但不一定是在俄國境內。俄國工業和貿易部更表示，加密貨幣支付「遲早會以一種或另一種形式」合法化，可如今俄國已立法將加密貨幣境內交易視為非法。

不過，消息未有影響加密貨幣表現，周一(18日)普遍做好，比特幣曾見每枚22,268美元，升3.8%；以太幣曾見1,473美元，升7.8%。