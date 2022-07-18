【美企季績】高盛「炒房」發威收入勝預期　美銀少賺近34%

美股業績期繼續，高盛公布截至6月底止一季業績，期內收入118.64億美元，按年跌22.9%，惟仍好過市場預期的108.6億美元；純利27.86億美元，按年跌47.89%；每股盈利7.73美元，同樣勝預期。

業績公告顯示，包括股票及債券承銷在內的投資銀行業務收入按年大跌41%至21.37億美元。不過，俗稱「炒房」的全球市場業務收入卻按年大增32%至64.67億美元，主要受惠於固定收益、外匯及大宗商品相關(FICC)收入按年大增55%至36.07億美元；這亦帶動了高盛業績超出市場預期。

另一大行美國銀行公布，上季收入按年升5.69%至226.88億美元，好過市場預期的226.7億美元；純利59.32億美元，按年跌33.82%。每股盈利73美仙，低過預期。由於美國整體利率上升和貸款增長，淨利息收入按年升22%至124億美元

不過，美銀上季非利息支出較上按年增長2%，因為該公司期內有4.25億美元與監管事項相關的開支入帳。美國監管機構早前宣布，對該行處以2.25億美元的罰款，原因是其在疫情疫情期間錯誤凍結失業救濟金，阻礙了款項的發放。