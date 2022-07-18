沽空機構渾水創始人搞到懷疑人生 要着成人尿片？

沽空機構渾水(Muddy Waters)創始人Carson Block過去狙擊多隻中資股，講得一口流利普通話嘅佢以「打殘」嘉漢林業同輝山乳業令人聞風喪膽，但威風背後，佢已經懷疑人生，更自爆試過壓力大到痔瘡發作、演講要全程着住成人尿片！

為免平倉嘅時候人踩人，即係股價大幅反彈被大夾淡倉，佢急call班手下平哂好未來啲淡倉，可惜已經慢咗，好未來股價已經彈緊，嗰一刻佢周身唔舒服兼作嘔，過多陣更發現下身粒痔瘡早過好未來嘅淡倉爆咗，搞到佢一落機就衝去買件Tee冚住啲血漬，順便買包成人尿片，着住佢發表題目由好未來改為中國會計問題嘅演講，認真狼狽。

畀人「偷橋」事小，更煎熬嘅係監管機關查佢。事緣美國證交會(SEC)同檢察官一直查緊沽空機構係咪不當咁夾手夾腳攻擊上市公司。SEC依家如佢所願咁向中概股開刀，但佢覺得自己從來無犯法，咁樣「畀人渣住支槍指住真係好難頂」，間唔中懷疑冒咁大風險狙擊上市公司係咪值得。

諗返起舊年年頭香櫞研究喺GameStop一役畀散戶夾爆，黯然宣布收山唔再唱淡股票，莫非沽空機構真係會逐漸淡出江湖？