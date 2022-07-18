【逆向貨幣戰】美元獨大　17國貨幣面臨崩潰風險

美國加息預期升溫，加上全球經濟放緩，在利率變化及市場避險情緒推動下，美匯指數突破22年高位後一直持續強勢，但這卻成為了新興市場的噩夢。由於息差優勢消失、資本外流令多個新興經濟體遭受重大衝擊，富國銀行指出，本季度起將會有17個國家的貨幣處於「脆弱(Vulnerable)」狀態！面臨大幅貶值的風險，一場不惜壓低經濟增長的鬥加息「逆向貨幣戰」已轟然開打！

富國銀行統計了19個新興市場經濟體的表現，衡量經常帳餘額、與美國的息差、外匯儲備、政治風險等因素後，發現土耳其、波蘭、智利、哥倫比亞、阿根廷、俄羅斯及南非7國的貨幣「非常脆弱」；另有10個國家屬於「中等脆弱」，唯獨中國及以色列目前沒有任何貨幣風險。

該行經濟學家麥肯納直言︰「新興市場貨幣貶值情況比預期中更嚴重，這種壓力更可能持續下去。」他更指出，最有機會遭大幅拋售的是土耳其里拉及波蘭茲羅提，後者在經濟衰期間累積貶值幅度或會達到20%。

比貨幣貶值更糟糕的是大規模債務違約潮，繼早前斯里蘭卡、黎巴嫩、蘇里南及贊比亞等多個「一帶一路」參與國債務違約後，外媒分析指，至少12個新興國家亦有違約風險，如阿根廷、烏克蘭、突尼斯、加納、埃及、肯尼亞、埃塞俄比亞、薩爾瓦多、巴基斯坦、厄瓜多爾以及尼日利亞，不但國債孳息率比美國高出最少10厘，並有匯率嚴重貶值、外匯儲備銳減等危險。這些國家恐有4,000億美元未償還債務，以阿根廷逾1,500億美元最多。

美國利率上升，導致新興經濟體資本外流，發債成本急增，這些經濟體如今被迫參與「逆向貨幣戰」，盡快收緊貨幣政策以捍衞匯率。凱投宏觀全球經濟服務主管麥基翁指出，匯率因素在貨幣政策決策中非常重要，特別是對於歐洲及新興市場而言，它們的貨幣因為俄烏戰爭及避險情緒升溫而遭受巨大壓力。

而這種壓力隨着美國加息預期升溫，情況將繼續惡化。野村指出，數據表明美國通脹壓力仍然高企，特別是與租金相關部分，正推動通脹率邁向10%以上。該行維持聯儲局下周大手加息一厘的預測，並指通脹已變得根深柢固。面對美國瘋狂的加息，新興市場也只能跟隨，如匈牙利的政策利率在短短兩個月內上升了3.85厘，菲律賓央行上周也意外地加息0.75厘，加息幅度為近22年來最大；智利、新加坡也收緊了貨幣政策。

JST Advisors創始人圖雷克更稱，美元升值已陷入不斷升值的「惡性循環」，除非美國聯儲局在9月把貨幣政策轉向，否則美元強勢也難以扭轉。

中國是這輪新興貨幣貶值潮下少數幸免於難的國家，而人民幣的國際地位在俄國遭制裁後也有所提升。基金公司景順最新的全球主權資產管理研究指出，多數央行認為其人民幣持倉偏低，擬於未來5年內增加倉位，而29%的受訪者認為人民幣將於未來5年成為「真正的儲備貨幣」。

該研究亦發現，一共坐擁23萬億美元資產的81家受訪主權基金和58家受訪央行，40%受訪者預計發達國家通脹未來兩年居高不下，逾半估計美國5年內通脹都會高過聯儲局的2%目標，達3至4%。基於利率勢進一步上升的假設，這批國家級大戶最看淡債券，現吼私募股權項目和非上市房地產；33%受訪者表示增持北美資產的可能性最大，23%表示是亞太區，惟52%坦言投資中國已變得更難。