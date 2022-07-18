劈價潮持續！移民業主減近18%沽何文田兩房單位

樓市再錄移民劈價個案，何文田仁儀苑兩房單位，原業主決定移民降價求售，累減多達125萬元，以575萬元易手，減幅約17.9%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張偉光表示，東半山玫瑰新邨E座低層1室，實用面積約2,000方呎，三房連套房間隔，以4,930萬元易手，呎價約24,650元。原業主於1999年以900萬元買入單位，持貨23年帳面獲利4,030萬元，單位升值超過4.4倍 。

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌南豐新邨8座中層C室，實用面積約391方呎，兩房間隔，外望享開揚山景，最初叫價約760萬元，因應市況調整價錢，最終累減約112萬元，以約648萬元易手，呎價約16,573元。原業主於2009年以約248萬元購入單位，持貨約13年帳面獲利約400萬元，升值約1.6倍。

●中原李偉寧指出，市場氣氛偏淡靜，用家主導市場，業主一般願意提供5%至8%議價空間，小西灣藍灣半島9座中層C室，實用面積約811方呎，三房連套房間隔，享海景，以1,500萬元易手，呎價約18,496元。原業主於2005年5月以605萬元買入單位，持貨17年帳面獲利895萬元，升值約1.48倍。

－－－－－－

九龍區

●中原洪金興稱，油塘Peninsula East上月交投停頓，而本月已錄3宗成交，平均實用呎價約16,466元，該盤1座高層C室，實用面積約547方呎，兩房間隔，以905萬元成交，呎價約16,545元。原業主於2015年4月以614.6萬元買入單位，持貨7年多帳面獲利290.4萬元，升值47.3%。

●中原鄧錦雄表示，何文田仁儀苑中層A室，實用面積約381方呎，兩房間隔，今年2月開價700萬元放售，原業主因決定移民降價求售，6月下調至599萬元即獲買家洽購，最終進一步減至575萬元易手，累減125萬元或約17.9%，呎價約15,092元。

●中原尹沛衡指出，長沙灣宇晴軒錄本月首宗成交，單位為5座中低層F室，實用面積約447方呎，兩房間隔，望內園泳池景，開價850萬元，議價後以833萬成交，呎價約18,635元。原業主於2003年10月以186.4萬元一手買入單位，持貨近19年帳面大幅獲利646.6萬元，升值逾3.4倍。

－－－－－－

新界區

●利嘉閣彭錦添表示，青衣青怡花園4座中低層E室，實用面積約343方呎，兩房間隔，成交價525萬元，呎價約15,306元。原業主於2016年3月以約355萬元購入上址，持貨約6年轉手帳面賺約170萬元，物業升值約48%。

●祥益謝利官表示，天水圍屏欣苑B座中層28室，實用面積約384方呎，一房間隔，減價18萬元，已補價自由市場成交價512萬元，呎價約13,333元。

●祥益黃肇雯稱，天水圍天盛苑於上月新一期居屋攪珠後，已錄得約9宗成交，其中M座中層4室，實用面積約650方呎，三房連套房間隔，單位6月上旬未補價第二市場叫價530萬元放售，累減44萬元，以486萬元成交，呎價約7,477元。

●中原王勤學表示，過去周末元朗區錄10宗二手成交，較對上一周僅3宗成交明顯回升，其中尚悅13座低層F室，實用面積約355方呎，兩房間隔，開價約500萬元，最後以485萬元沽出，呎價約13,662元，成交價創屋苑今年新低。原業主於2017年11月以426萬元購入單位，持貨近5年帳面獲利59萬元。

●利嘉閣朱子華稱，元朗蝶翠峰2座中層E室，實用面積約419方呎，兩房間隔，外望內園景，原開價620萬元，以520萬元沽出，呎價約12,411元。原業主於2012年以約227萬元購入單位，至今升值約293萬元或約1.3倍。

●中原區國健表示，上水中心3座低層H室，實用面積約351方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後減至505萬元成交，呎價約14,387元。原業主於2019年以473萬元購入單位，持貨3年帳面獲利32萬元，升值約6.8%。

●世紀21柏宇黃學宇指出，大埔新峰花園9座低層F室，實用面積約764方呎，三房連主人套房設計，以845萬元連車位成交，呎價約11,060元，較市價低約5%。原業主於2010年2月購入單位，當時作價452萬元，持貨12年帳面獲利約393萬元，升值約87%。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田濱景花園1座中層D室，實用面積約645方呎，三房連套房間隔，望城門河景，叫價950萬元，放盤3個月，終以870萬元沽出，減價80萬或約8.4%，呎價約13,488元。

●世紀21奇豐李嘉文指出，沙田富豪花園N座中層B室，實用面積約465方呎，兩房間隔，原叫價630萬元，放盤3個月減價35萬元，以595萬元獲承接，呎價約12,796元。

●中原許秋偉表示，大圍沙田花園H座低層1室，實用面積約1,118方呎，三房連套房間隔，開價約1,000萬元，議價後以950萬元易手，呎價約8,497元。原業主於2016年以782萬元購入單位，持貨約6年帳面獲利約168萬元，升值約21.5%。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山海典居3座低層B室，實用面積約1,066方呎，三房連套房間隔，享全海景，原開價1,800萬元，放盤2個月減價200萬元或約11%，以1,600萬元獲承接，呎價約15,009元。原業主於2002年2月購入單位，當時作價495萬元，持貨20年帳面獲利1,105萬元，升值2.2倍。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山錦英苑C座高層10室，實用面積約554方呎，三房間隔，已補價自由市場價叫價約560萬元，放盤僅一個半月，減價37萬元成交，減幅為6.6%，呎價約9,440元。原業主於2011年1月購入上址，當時作價223萬元，持貨11年至今帳面獲利約300萬元，升值1.35倍。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區本月暫錄約32宗成交，對比上月同期錄約46宗明顯減少，其中天宇海3A座中層C室，實用面積約811方呎，三房連套房間隔，開價約1,250萬元，議價後以1,162萬元易手，呎價約14,328元。

●香港置業稱，將軍澳GRAND MONTARA第1A座中層C室，實用面積約555方呎，兩房間隔，以約1,050萬元放盤，約3個月獲外區客接洽，減價約42萬元，以約1,008萬元成交，呎價約18,162元，低市價約3%。原業主於2019年7月以約829.8萬元購入單位，持貨滿3年SSD鬆綁轉售，帳面賺約178.2萬元，升值約21%。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳東港城6座中層E室，實用面積約524方呎，屬兩房間隔，望內園景，放盤叫價約838萬元，累減約78萬元，以約760萬元易手，呎價約14,504元。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳夾屋旭輝臺2座低層G室，實用面積約611方呎，三房連套房間隔，原開價690萬元，最終以680萬元自由市場成交，呎價約11,129元。

●美聯林健偉稱，將軍澳新都城2期3座低層B室，實用面積約363方呎，三房間隔，放盤2個月，減價50萬元或約7.4%，以630萬元成交，呎價約17,355元。原業主於1999年1月斥資190.5萬元購得，是次轉手帳面獲利439.5萬元，升值約2.3倍。