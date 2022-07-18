道指升逾300點　高盛績優股價漲4%

儘管多家大行警告美股仍未跌完，反彈勢頭恐曇花一現，惟美股周一(18日)早段仍然向上，道指曾升348點，至31,636點；標指升36點，至3,899點；以科技股為主的納指升132點，至11,585點。港股外圍方面，恒指夜期現報20,860點，升14點，高水14點。

另方面，美國總統拜登中東之行空手而回，未能從沙特阿拉伯獲得增加石油產量的具體承諾。國際油價反彈，紐約期油升4.14%，至每桶101.63美元。

高盛策略員奧本海默表示，年初至今美股跌浪主因對經濟增長預期減弱，惟尚未反映經濟或出現「深度衰退」、通脹不可能快速下滑，包括聯儲局等各地央行仍需承受加息壓力。

摩根士丹利首席美股策略師威爾遜則指，美國經濟衰退機率正上升，該行模型估算經濟未來12個月陷入衰退的機會為36%，其他衰退信號包括申領失業救濟人數上升和招聘減少等。就算股市反彈或將持續，經濟亦未沒出現衰退，熊市仍未完結，勞工、原材料、庫存及運輸成本壓力，疊加商品需求減少對企業毛利的衝擊來襲，市場卻未為此作好準備。即使企業收入增長預測不變，企業盈利率重返疫前水平，意味對未來每股盈利造成10%打擊。

摩根大通亦警告，股市傾向在盈利低谷時，或在其之前見頂，市場看似正把企業壞數據解讀成好消息。

美國銀行上季經調整收入按年增長5.63%至227.91億美元，其中淨利息收入受惠利率和借貸增長按年增長21.3%至125.47億美元，期內經調整純利卻按年倒退33.82%至59.32億美元，跟早前放榜的多家大行相似，主因信貸虧損撥備增加，達5.23億美元，不同去年同期錄16.21億美元淨回撥，經調整每股純利73美仙，與收入均遜預期。值得注意的是，非利息開支按年增長1.51%至152.73億美元，當中4.25億美元與監管相關，股價早段曾升1.17%。

不過，高盛季績為繼花旗後另一報喜的大型銀行股，上季收入按年減少22.9%至118.64億美元，但仍高過預期，純利按年減47.89%至27.86億美元，每股盈利7.73美元，亦高過市場預期。

按業務細分，上季首次公開招股(IPO)市場淡靜，導致該企承銷收入按年大削73.18%至僅5.88億美元，拖累整個投資銀行業務收入減40.78%至21.37億美元。不過，俗稱「炒房」的環球市場業務繼續賺錢，收入按年增長31.97%至64.67億美元，佔總收入比重逾半，連同人工成本的縮減令開支降低，股價早段曾升4.77%。