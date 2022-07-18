【二手鬥劈】港樓一周廿蝕讓 蝕得最甘係...

二手樓市蝕讓潮日趨嚴重，近日願意帳蝕套現業主增多，單計過去一星期，已出現逾20宗「蝕本」買賣。當中半新盤連環跌價，長沙灣南昌一號四房單位，劈價後售1,030萬港元，約4年帳面貶值近4%。另上車盤沙田中心同告失守，兩房收租盤賣525萬元，約4年帳面蝕15萬元。

近年入伙的半新盤，近日頻出現低於購入價的套現個案，昨日就連錄兩宗同類跌價成交。美聯黃永財表示，上述南昌一號高層A室，實用面積約595方呎，有裝修，原業主為求套現，劈價120萬元沽出，呎價約17,311元。原業主2018年以約1,068.9萬元購入，帳面蝕逾38萬元。資料顯示，去年底對上兩層單位，曾以1,238萬元登記售出，現樓價跌近17%。

利嘉閣梁錦機續稱，觀塘凱滙2期5座高層E室，實用面積約594方呎，兩房連士多房設計，最新以1,200萬元成交，呎價約20,202元。原業主2019年1月以約1,225.65萬元一手購入。持貨約3年半帳面貶值逾25萬元。

沙田市中心細價樓，近日都開始錄蝕讓。市場消息透露，單位為沙田中心新寧大廈中層E室，實用面積約288方呎，原業主於2018年以約540萬元購入，去年起開始收租。今年3月叫價570萬元放售，減價45萬元，剛售525萬元，呎價約18,229元，若連使費及裝修料實蝕逾100萬元。

另外，用家主導的未補價第二市場都再現帳面虧蝕成交。市場消息稱，牛池灣居屋瓊軒苑一個低層單位，實用面積約554方呎，以498萬元沽出，呎價約8,989元，原業主持貨約3年，帳蝕約28萬元。而屋苑第二市場成交呎價繼2017年5月後再跌穿9,000元。

事實上，近期業主減幅明顯擴大，尤其是移民盤。中原鄧錦雄表示，何文田仁儀苑中層A室，實用面積約381方呎，2月開價700萬元，原業主移民加拿大，6月時降價至599萬元，獲外區用家洽購，終以575萬元易手，累減125萬元，呎價約15,092元。

市區上車盤樓價亦見回落。香港置業胡國安指，九龍灣得寶花園A座中層1室兩房戶，以620萬元放盤約一個月後，減價45萬元，終售約575萬元，呎價約14,447元，低市價約5%。

【產業署物業劈租約5.2%】

住宅租金下滑，政府產業署旗下出租的豪宅單位滯銷。截至7月中待租單位按年大增約3倍 ，部分物業亦減租避免長期空置，其中中半山麥當勞大廈有單位劈租達5.2%。

該署最新待租單位有24伙，較去年同期僅6伙大增，以上述項目涉9伙最多。該豪宅早於今年4月推出6伙招租，惟至今仍未租出，終全數劈租，減幅約4.7至5.2%，減租金額由3,200至3,900元。其中14樓A室連兩個車位，實用面積約2,302方呎，原每月叫租7.55萬元，現減至7.16萬元，呎租約31.1元，租期兩年，免租期兩星期。同時，該盤新增3伙招租，個別租金較約4年前還低。

產業署也新推大埔新娘潭路邊大美督12號雙層獨立屋，月租2.5萬元，租期兩年，兩周免租期。較2018年招租價2.59萬元低約3.5%。

私人屋苑租金同樣下挫，中原曹嘉華稱，東涌昇薈7座高層B室套三房戶，每月叫租3萬元，減至2.65萬元獲外籍機組客承租，呎租約24.8元。相比2019年舊租約月租2.95萬元，跌租約10%。租金下跌帶動，該區7月累錄近100宗租賃成交。

近期內地學生租客增多。該行趙愛蓮指，大埔新達廣場4座低層E室三房戶，獲5名該類租客以先付一年租金方式合租，成交月租2.4萬元，呎租約38.9元。