屯門NOVO LAND第1A期將公布首張價單
2022年07月18日 21:58
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大埔有豪宅新盤醞釀推售，周一(18日)率先開放項目會所予傳媒預覽。而軟銷多時的屯門兆康項目推售步伐加快，預計周二(19日)公布首張價單。
●大埔林海山城會所首度曝光
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周一(18日)首度開放項目會所予傳媒預覽，目前正積極籌備售樓說明書，料最快本月底上載，或會短期內安排招標發售。希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，項目會「CLUB LUCCA」佔地3.4萬方呎，分4個主題區規劃，提供30項設施。
香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅指，項目採低密度設計，提供226伙分層戶及36座洋房。分層戶實用面積由1,010至3,760方呎。洋房方面，當中34座洋房實用面積由3,245至5,341方呎。餘下兩座為「尊貴大屋」，包括全盤面積最大、實用面積8,030方呎的「林海徑1號」，另「山城徑1號」則採子母屋設計，實用面積6,268方呎。
●屯門NOVO LAND第1A期周二公布首張價單
新地代理總經理陳漢麟表示，旗下屯門兆康NOVO LAND第1A期，將於24小時內開價。首張價單將提供不少於165伙，戶型會涵蓋開放式戶至三房單位。樓盤住戶可使用手機應用程式「Live e-asy」，透過手機藍牙自動感應，由屋苑大門、進入會所及乘搭升降機都不需接觸按鈕。
●上環CAINE HILL頂層特色戶雙破頂沽
恒基地產(00012)的上環CAINE HILL，周一(18日)售出30樓A室頂層特色戶，實用面積446方呎，屬兩房間隔，連209方呎平台，成交價1,700萬元，呎價約38,117元，成交價及呎價均創項目新高。資料顯示，項目提供187伙，至今累售102伙，套現逾7.7億元。
●旺角利奧坊‧曦岸頂層戶呎價31,028元創新高
恒基地產旗下的旺角利奧坊‧曦岸，有頂層特色戶的成交呎價打破紀錄。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為2座28樓E室，實用面積321方呎，一房間隔，連160方呎平台，成交價996萬元，呎價31,028元創項目新高。該盤至今累售413伙，套現逾26億元。至於整個「利奧坊」系列則累售1,478伙，並套現近88億元。
●長沙灣佳悅累沽23伙
由佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，新近沽出23樓A室，實用面積199方呎，屬開放式間隔，以429.12萬元成交，呎價約21,564元。該盤由中原地產代理，據悉上述成交買家為外區上車客。樓盤累積售出23伙，套現逾9,626萬元。
●何文田128 WATERLOO4伙增現金回贈
由萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，上載更新價單，為4伙兩房連儲物室增加5%成交優惠現金回贈。上述單位包括5樓D室、5樓G室、7樓A室及11樓B室。
●大圍站柏傲莊III累錄212宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得212宗終止買賣個案，佔成交量845宗約25%，而涉及總成交金額逾33.3億元。據一手成交紀錄冊顯示，新近錄得的個案為8B座11樓E室，實用面積475方呎，兩房間隔，原本於去年6月以923.7萬元成交，當時呎價約19,446元，惟交易已於上周五(15日)終止。