屯門NOVO LAND第1A期將公布首張價單

大埔有豪宅新盤醞釀推售，周一(18日)率先開放項目會所予傳媒預覽。而軟銷多時的屯門兆康項目推售步伐加快，預計周二(19日)公布首張價單。

●大埔林海山城會所首度曝光

香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅指，項目採低密度設計，提供226伙分層戶及36座洋房。分層戶實用面積由1,010至3,760方呎。洋房方面，當中34座洋房實用面積由3,245至5,341方呎。餘下兩座為「尊貴大屋」，包括全盤面積最大、實用面積8,030方呎的「林海徑1號」，另「山城徑1號」則採子母屋設計，實用面積6,268方呎。

●屯門NOVO LAND第1A期周二公布首張價單

新地代理總經理陳漢麟表示，旗下屯門兆康NOVO LAND第1A期，將於24小時內開價。首張價單將提供不少於165伙，戶型會涵蓋開放式戶至三房單位。樓盤住戶可使用手機應用程式「Live e-asy」，透過手機藍牙自動感應，由屋苑大門、進入會所及乘搭升降機都不需接觸按鈕。

●上環CAINE HILL頂層特色戶雙破頂沽

●旺角利奧坊‧曦岸頂層戶呎價31,028元創新高

恒基地產旗下的旺角利奧坊‧曦岸，有頂層特色戶的成交呎價打破紀錄。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為2座28樓E室，實用面積321方呎，一房間隔，連160方呎平台，成交價996萬元，呎價31,028元創項目新高。該盤至今累售413伙，套現逾26億元。至於整個「利奧坊」系列則累售1,478伙，並套現近88億元。

●長沙灣佳悅累沽23伙

●何文田128 WATERLOO4伙增現金回贈

●大圍站柏傲莊III累錄212宗終止交易