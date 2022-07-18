中環控股拓內地新能源光伏項目 總投資約68億人幣

根據框架協議，公司與江蘇中清擬在鳳台縣投資建設並開展10GW的高效N型電池及10GW的先進組件的生產和供應業務。預計總投資約為68億元(人民幣，下同)，將佔地約800至1,200畝。建設將分三期進行，一期建設2GW組件及2GW電池項目，預計投資15億元；二期建設3GW電池項目，預計投資15億元；及三期建設5GW電池及8GW組件項目，將形成光伏產業生態鏈集聚區，預計投資38億元。二期工程的廠房將與一期工程同步建設，設備將分階段投入生產。一、二期佔地約400至500畝，工期不超過24個月。三期將佔地約600至800畝。

一、二期工程計劃於今年開始，預計將於明年建成投產。一期工程建成投產後，可實現年收入約40億元；二期工程建成投產後，預計可實現年收入約80億元。公司與江蘇中清將在香港設立合資公司，用於在鳳台縣設立外商投資公司，該項目公司將分別投資設立電池製造子公司及組件製造子公司。