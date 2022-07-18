不怕經濟衰退！瑞銀財富管理︰大宗商品前景仍看俏

全球經濟衰退風險升溫，拖累了近期大宗商品價格表現。不過，瑞銀財富管理認為，大宗商品價格的疲軟將會過去，仍然建議通過積極管理的策略，繼續投資大宗商品。

該行於報告中指出，下半年中國經濟的反彈可以抵消美國和歐洲對能源和金屬的需求放緩。中國是世界上最大的石油進口國，佔2010年至2018年全球石油需求增長的40%左右，其需求在2019年和2020年仍然繼續增長，而世界其他地區則在萎縮。

同時，中國還佔全球工業金屬需求的一半左右。因此，瑞銀財管認為，中國經濟增長將在下半年回升的預期，對大宗商品來說是個好兆頭。

再者，大宗商品的供應受到多年投資不足的限制，料可在經濟沒有出現深度衰退的情況下支撐價格，能源和工業金屬都是如此。在石油方面，雖然產油國一直在努力實現增產目標，但目前只有沙特阿拉伯和阿聯酋能夠從當前水平大幅提高產量。

在新冠疫情爆發前，低價格和環保等因素共同阻礙了對銅、鋁或鋅等金屬的開采和生產的投資。因此，金屬產量一直在努力跟上不斷增長的需求，尤其是電動汽車的生產，它對銅的需求是傳統內燃機汽車的三倍多。

在農產品方面，瑞銀預計，烏克蘭戰爭、高能源價格、勞動力短缺以及與氣候相關的持續挑戰，將導致的供應鏈失衡將蔓延到2023年。