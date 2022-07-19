陳蓓敏：憧憬激勵消費　龍頭體品股短線或有炒作

美國密歇根大學7月消費者信心指數初值升至51.1，較上月50為佳。聯儲局官估計聯儲局年底前，將基準利率目標為3.75至4厘, 多名官員料本月加息0.75厘。銀行股做好帶動美股氣氛。上周美股3大指數錄得跌幅約為0.16%至1.6%不等, 納指跌幅較多，累跌1.6%。投資者觀望美國數度加息後，樓市表現和相關數據公布，及其他經濟數據。歐洲央行和日本央行本周議息。

內地爛尾樓事件持續影響市場氣氛。有官媒報道料6月房產貸款新增逾1,500億元人民幣，連升兩個月。內房板塊雖有反彈，但只是死貓彈，年來難有憧憬。

昨日內地股市做好，外圍股市雖然表現不俗，但港股升幅遜色，昨日恒指只升546點，收報20,846點，力度不足。全球新冠病毒數據仍在高台難下，澳門和香港受影響其深。大市缺乏方向，資金流向內地電力、航空及海運板塊選擇。上半年中國經濟表現尚穩，雖然封區封城影響，仍見增長，消費疲弱，憧憬激勵消費下，可留意龍頭體育用品股作投機策略性部署。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)