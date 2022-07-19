道指跌215點　油價升5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報107.41；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報6.7575；美元兌日圓處138.2；歐元報1.0141，英鎊報1.1947。金價處1,707.59美元。布油報105.69美元，紐油處98.83美元。比特幣升7%，報2.22萬美元。道指期貨升10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水90點。

●道指最多曾升356點，惟其後持續受壓，全日收報31,072點，跌215點或0.69%；標指收報3,830點，跌32點或0.84%；納指收報11,360點，跌92點或0.81%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,665點，跌181點或0.88%。

●即月恒生指數夜期收報20,756點，跌90點，低水90點，成交15,470張。

●港元匯價觸及弱方兌換保證水平，金融管理局在紐約交易時段再承接80.7億港元沽盤，連同早前承接的54.95億港元沽盤，全日合共買入135.65億港元。於本周三(20日)，銀行體系結餘將跌穿2,000億港元關口，減少至1,913.17億港元。

●蘋果公司(Apple Inc.)傳明年計劃放慢招聘和支出增長，以應對可能出現的經濟衰退。公司個別一些團隊明年不會增加員工人數，部分團隊有人離職後，將不再填補空缺。

●紐約8月期油收報每桶102.6美元，升5.01美元或5.13%，重返100美元上方；布蘭9月期油收報每桶106.27美元，升5.11美元或5.05%。

●外媒報道，中國政府已邀請德國、法國、意大利、西班牙的國家元首在11月會見中國國家主席習近平。

●紐約8月期金收報每安士1,710.2美元，升6.6美元或0.39%。