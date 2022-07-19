港股好淡爭持 阿里巴巴跌3% 騰訊及美團靠穩

港股跌幅一度擴至超過250點，恒生指數跌穿20,600點有支持，暫維持過百點跌幅。國企指數跌50點；科技指數跌40點，主板成交270億港元。

大型科網股個別發展，阿里巴巴跌3%考驗100元支持；小米集團跌1.2%；京東集團跌0.7%；美團及騰訊逆市升0.6%。

金融股偏軟，滙豐控股跌1.1%；友邦保險跌1.4%；建設銀行跌1%；招商銀行跌0.8%；香港交易所跌0.5%；中國平安跌0.4%。

內需股沽壓重，安踏體育及李寧齊挫逾4%；海底撈跌3.8%；申洲國際、華潤啤酒及蒙牛乳業跌2.2%至2.5%。

【09:20】港股偏軟 阿里巴巴跌2% 金融股回吐

港股開市偏軟，恒生指數跌126點或0.61%，報20,719點；國企指數低開51點或0.72%，報7,117點；科技指數跌30點或0.66%，報4,544點。

大型科網股普遍向下，阿里巴巴跌2%；小米集團跌0.9%；騰訊跌0.3%；京東集團跌0.2%；美團升0.3%。

金融股回吐，滙豐控股跌0.9%；友邦保險及建設銀行跌1.2%；招商銀行跌1.3%；工商銀行跌0.7%；香港交易所跌0.4%。