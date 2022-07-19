滙豐投資管理任命亞洲分銷業務主管

滙豐投資管理宣布任命李世耀為亞洲分銷業務主管，將於9月1日生效。該任命有待監管部門批准。在這新設立的職位，他將負責中國內地、香港、台灣、印度、日本和東南亞的所有分銷客戶業務，除帶領亞洲地區的分銷業務及客戶服務團隊外，亦會負責制定和落實公司的分銷策略。

李世耀將常駐香港，並向全球分銷業務主管Thorsten Michalik及亞太區及香港行政總裁何慧芬匯報。

李世耀在資產管理方面擁有超過20年經驗，在加入滙豐投資管理前，在瑞銀資產管理出任亞太區財富管理分銷主管以及香港區資產管理代理主管，負責制定公司業務發展及產品策略，同時亦帶領亞太地區，包括香港、新加坡、中國內地、台灣及日本的客戶服務團隊。 此前，他在富通基金管理亞洲有限公司、PCI Investment Management及安聯投資擔任高級職務。

另外，滙豐投資管理香港及中國分銷業務主管白韋恩(Alison Brown)將於今年末於滙豐投資管理擔任新職務，有關任命將於稍後公布。

亞太區及香港行政總裁何慧芬稱，白韋恩自2015年加入滙豐投資管理以來，致力拓展經銷商網絡，並協助成功推出超過20隻基金。