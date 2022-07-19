【高盛推介】銀保監推動保交樓 內房股低位整固
2022年07月19日 10:19
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：中國銀保監受訪表示，指當局對近日的「停貸」事件高度關注，及表明要千方百計推動保交樓。此外，有報道指近期在有關部門和房地產企業等的共同努力下，已有多個爛尾樓項目復工。
內房股周一(18日)急彈，周二(19日)早段跟隨大市回吐，旭輝控股集團周一升約1.3%，周二高開後曾倒跌，現報2.38港元，升約0.8%。華潤置地周一升約3%，周二低開後反彈，現報34.45元，升約0.2%。
中國海外發展周一升約3.8%，周二回吐，現報22.8元，跌約0.9%。萬科企業周一升約2.9%，周二早段下跌，現報15.86元，跌約1.6%。
觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日共錄得約90萬元資金流入旭輝好倉。華潤置地、中海外及萬科好倉於上周見資金流入後，周一資金轉向沽出止賺。
由於內房股價波動，投資者選擇產品時，應由條款出發，揀選貼價追蹤能力高的產品。投資者如看好旭輝，可留意屬市場上槓桿最高兼最貼價的旭輝購(16951)。
旭輝購16951，行使價3.73元，2022年11月30日到期，實際槓桿3.4倍，市場上槓桿最高認購證。
投資者如看好華潤置地，可留意貼價兼高槓桿的華地購(14219)。
華地購14219，行使價42元，2022年10月6日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、高槓桿。
中海購18397，行使價24.85元，2022年11月4日到期，實際槓桿6.2倍，3個月期以上最貼價選擇。
中海購14484，行使價28.8元，2022年10月31日到期，實際槓桿8.2倍，少數低面值、高槓桿。
投資者如看好萬科，可留意市場上最貼價條款之一的萬科購(14312)。
萬科購14312，行使價22元，2022年12月30日到期，實際槓桿5.5倍，市場上最貼價條款之一認購證。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。