【高盛推介】銀保監推動保交樓　內房股低位整固

高盛(亞洲)有限責任公司：中國銀保監受訪表示，指當局對近日的「停貸」事件高度關注，及表明要千方百計推動保交樓。此外，有報道指近期在有關部門和房地產企業等的共同努力下，已有多個爛尾樓項目復工。

內房股周一(18日)急彈，周二(19日)早段跟隨大市回吐，旭輝控股集團周一升約1.3%，周二高開後曾倒跌，現報2.38港元，升約0.8%。華潤置地周一升約3%，周二低開後反彈，現報34.45元，升約0.2%。

中國海外發展周一升約3.8%，周二回吐，現報22.8元，跌約0.9%。萬科企業周一升約2.9%，周二早段下跌，現報15.86元，跌約1.6%。

觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日共錄得約90萬元資金流入旭輝好倉。華潤置地、中海外及萬科好倉於上周見資金流入後，周一資金轉向沽出止賺。

旭輝購16951，行使價3.73元，2022年11月30日到期，實際槓桿3.4倍，市場上槓桿最高認購證。

華地購14219，行使價42元，2022年10月6日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、高槓桿。

中海購18397，行使價24.85元，2022年11月4日到期，實際槓桿6.2倍，3個月期以上最貼價選擇。

中海購14484，行使價28.8元，2022年10月31日到期，實際槓桿8.2倍，少數低面值、高槓桿。

萬科購14312，行使價22元，2022年12月30日到期，實際槓桿5.5倍，市場上最貼價條款之一認購證。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。