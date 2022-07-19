比特幣礦工投降！過去幾周沽貨規模一年半最大

加密貨幣市場急挫，幣圈人士發現形勢不妙，或多或少都減一減磅，就連持貨能力最強，以低成本取得比特幣的「礦工」們，都迅速降低持倉保本。

外媒引述區塊鏈分析企業CryptoQuant數據，上周末的一個24小時內，共有1.4萬枚比特幣從礦工錢包中被轉出，市值約3億美元(約23.5億港元)，而過去幾周的拋售規模更創一年半以來最大。這種狀況被稱為「礦工投降」，也就是礦工正準備拋售以前開採的比特幣換取現金，以應付將來的採礦費用。

比特幣大幅跌價，加上能源成本高昂，正在壓縮礦工的利潤。花旗分析師Joseph Ayoub月初更指出，一些礦工開採比特幣的成本，可能已高過比特幣的市場價值。

美國加密貨幣礦業公司Core Scientific在6月幾乎賣光了比特幣，其行政總裁Mike Levitt表示，雖然公司開採、賺取和生產比特幣，可是成本、花費和債務都是用美元計算，因此要將賣出比特幣的收益，用來支付營運費用、償還債務及原有設備升級等。他透露，現在開採比特幣仍然有利可圖，整個行業的利潤率約50%，但較高峰期的80%時顯少了一截。

比特幣近日有所反彈，過去24小時曾逼近2.3萬美元；最新報2.22美元，升超過4%，但仍較2021年11月的歷史高位約6.9萬美元，蒸發近7成。