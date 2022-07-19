【高盛推介】阿里落後大市 兩手準備輪證點揀？
2022年07月19日 11:14
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴早前受壓急挫後近日表現反覆，出現日升日跌情況，股價於100港元大關附近整固。周二(19日)低開約2%後曾低見100.1元，及後跌幅略收窄。現報101元，跌約2.8%。
觀察個股輪證資金流向，近期好倉獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約4,630萬元，並見周一(18日)流入牛證的資金較集中在90元收回區域的遠牛。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價130元以下、4個月期以上產品中，槓桿最高之一的阿里購(24060)。價外選擇可留意高槓桿阿里購(19815)。貼價選擇可留意屬行使價100至120元間、3個月期以上產品中，槓桿最高之一的阿里購(14825)。如擔心時間值損耗，可考慮以牛證部署，遠牛選擇可留意熱門收回水平90元的低街貨選擇中槓桿最高的阿里牛(69323)，更保守的選擇可以留意更遠牛的阿里牛(62294)，與現價有約10及15元收回距離。
阿里購24060，行使價128.1元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.8倍，行使價130元以下、4個月期以上產品中，槓桿最高之一。
阿里購19815，行使價150元，2022年10月26日到期，實際槓桿7.2倍，價外、高槓桿、進取選擇。
阿里購14825，行使價115元，2022年10月21日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、行使價100至120元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
阿里牛69323，收回價90元，行使價88元，換股比率100，槓桿比率7.7倍，低街貨選擇中槓桿最高。
阿里牛62294，收回價85元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率5.5倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
阿里沽17851，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、低街貨。
阿里熊67484，收回價130元，行使價132元，換股比率100，槓桿比率3.3倍，近30元收回距離熊證。
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