陳炳強：部署港股要保守　手機設備股前景淡

隔晚美股回軟，外媒引述消息指，美國蘋果公司(Apple Inc.)有意減慢招聘和降低支出。資深股評人陳炳強表示，市場對壞消息敏感，取態傾向保守，若美股未能作出明顯反彈，恐怕反映市底偏弱。港股方面，他指，受港匯偏弱、環球經濟衰退擔憂加劇，以及內地沒有大動作刺激經濟因素影響，港股難有動力向上。他認為，恒指上方阻力位在20,700點，距離現時指數十分近，故值博率不大；若未能突破企穩，支持位則在19,000點。他建議投資者取態要較保守。

近期航運股反彈，惟陳表示，假如俄烏緊張局勢緩和，陸路運輸趨向回復正常，則對海運需求減弱，將不利航運股；而高通脹和加息步伐互相追逐，或會迎來經濟衰退，需求面有機會下降，同樣不利航運股。因此，他認為航運股存在隱憂。至於本港航運股，近期的反彈未能突破不久前的高位，後市股價或會遇阻，風險較高，不建議追入。

對於Apple有傳放慢招聘及削減支出一事，陳相信，這反映市場對手機需求放緩，亦會打擊手機設備的需求。因此，他並不看好手機設備股，無貨投資者不建議入貨；有貨投資者則可在技術反彈時，作出適當減持。